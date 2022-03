Kiels Pichler nach Negativlauf: "Wir brauchen Taten"

Nach vier Niederlagen in Serie haben sich die Kieler wieder gefährlich nahe der Abstiegszone genähert. Nun kommt Schlusslicht Ingolstadt an die Förde - für Benedikt Pichler ein "Sechs-Punkte-Spiel".

Neben Corona ist Konstanz ein großes Thema bei der KSV Holstein. Zuletzt hagelte es vier Niederlagen in Serie, nachdem zuvor aus drei Partien sieben Zähler eingesammelt worden waren. Nur noch vier Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz hat die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp, dessen Bilanz nach seinem Einstieg am 1. Oktober nun komplett ausgeglichen ist - sechs Siege, sechs Niederlagen, fünf Unentschieden.

Hammerhartes Programm im April

Kein Wunder ist es, dass angesichts dieser Tabellensituation - und des Restprogramms mit den April-Partien gegen Darmstadt, HSV, Dresden, Heidenheim und Bremen - Stürmer Benedikt Pichler gegen die Schanzer ein "Sechs-Punkte-Spiel" ausruft. Vonnöten wird dann auch sein, dass die Norddeutschen mal wieder zu Null spielen, oder wie Pichler sagt: "Wir wollen hinten mit Mann und Maus dicht machen."

Ich hatte eine Phase, in der ich nicht so viele Torabschlüsse hatte. Benedikt Pichler

Im Interview auf der Website des Vereins schildert der 24-jährige Österreicher aber auch, wie im Vorwärtsgang etwas herausspringen soll. "Entschlossenheit" fordert der Sieben-Tore-Mann der Kieler und bezieht sich dabei auch selbst mit ein. "Ich hatte eine Phase, in der ich nicht so viele Torabschlüsse hatte", sagt Pichler über die Flaute vom 19. bis zum 24. Spieltag, macht sich deswegen aber keine großen Gedanken. "Für einen Stürmer ist das eben manchmal so. Ich bin aber froh, dass es mit dem Tor gegen Paderborn und den Assists gegen Rostock wieder geklappt hat."

Pichler fordert "Taten"

Fehlt jetzt eben noch der mannschaftliche Erfolg und dieser soll gegen Schlusslicht Ingolstadt erzwungen werden. "Für sie geht es um viel", sagt Pichler, "aber man muss auf dem Platz merken, dass es für uns um noch mehr geht, dass wir die Prozente mehr auf den Platz bringen." Mit einem Dreier könnten die Kieler beruhigter in die Länderspielpause gehen, ehe für sie der hammerharte April ansteht. "Taten, wir brauchen Taten, um das geht es", stellt der Angreifer unmissverständlich fest.