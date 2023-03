Kiels Krux mit den Schlusslichtern: "Keine Frage von Glück oder Pech"

Holstein Kiel befindet sich im Abwärtstrend, vor allem aber gegen die Schlusslichter haben die Störche große Probleme.

Seit drei Spielen wartet Holstein Kiel nun bereits auf einen Dreier, in den letzten fünf Partien gab es nur einen Sieg. Dabei wäre ob der gezeigten Leistungen oft mehr drin gewesen.

Auffallend: Vor allem, wenn die Störche gegen einen Tabellenletzten antreten, gibt es immer wieder herbe Enttäuschungen. Am 20. Spieltag empfing die KSV den 1. FC Magdeburg und unterlag vor eigenem Publikum dem Tabellenschlusslicht mit 2:3. In der Vorwoche kam die Elf von Trainer Marcel Rapp nicht über ein 1:1 beim Tabellen-18. SV Sandhausen hinaus. Und nun verloren die Kieler am Sonntag mit 1:2 zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg.

Der Frust an der Förde ist groß. Denn Holstein Kiel war gegen das Schlusslicht aus der Oberpfalz von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und hatte auch genügend Chancen, um in Führung zu gehen.

"Das war ein Spiegelbild unserer Leistung in den vergangenen Wochen. Keine Effizienz vorne. Und hinten lassen wir aus wenig viel zu", grantelte Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby mit Blick auf das Plus an Torchancen, den teils guten Ballstafetten sowie der Dominanz über weite Strecken der Partie.

"Irgendwann ist das keine Frage mehr von Glück oder Pech. Das ist jetzt eine Frage der Qualität. Angefangen bei mir selbst. Deshalb stehen wir in der Tabelle da, wo wir stehen", schob der 32-Jährige nach.

"Nicht ins Schneckenhaus verkriechen"

"Es ist sehr frustrierend, dass ich Woche für Woche hier sitze und erklären muss, warum wir Punkte liegen lassen, obwohl wir die Spielkontrolle hatten", ärgerte sich Coach Rapp. "Trotzdem dürfen wir uns nicht ins Schneckenhaus verkriechen und müssen weitermachen."

"Regensburg hat eine Chance und es steht 0:1. Obwohl das Stadion unruhig wird, behalten wir danach einen klaren Kopf und machen noch den Ausgleich", sagt Holtby. "In der zweiten Hälfte müssen wir dann offensiv einfach bessere Entscheidungen treffen. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, davon bin ich überzeugt. Aber diese Qualität müssen wir am Spieltag auch abrufen."

Jetzt geht's zum HSV

Die nächste Chance dazu gibt es am Samstag im Nordderby beim Hamburger SV (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Der ist zwar nach dem 2:4 in Karlsruhe angeschlagen, aber zumindest nicht Tabellenletzter.