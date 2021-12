Kiels Coach Rapp: "Wir können Derby"

Holstein Kiel hat zum Jahresausklang mit dem FC St. Pauli eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust. Coach Marcel Rapp lässt sich seinen Optimismus dennoch nicht nehmen.

Sieht man sich den Tabellenstand an (Kiel 15. mit 18 Zählern, St. Pauli mit der doppelten Punkteausbeute 1.), könnte man vermuten, dass die Partie (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur klaren Angelegenheit für die Kiez-Kicker werden könnte. Die Hamburger seien zwar die "beste Mannschaft der Hinrunde" und hätten diesen Zwischenstand auch verdient, meinte Rapp dazu, aber er sieht die Störche nicht als Außenseiter: "Wir haben ein Heimspiel und wollen gewinnen."

Seitdem ich da bin, gab es kein Spiel, wo wir unterlegen waren. Marcel Rapp

Natürlich werde es nicht einfach, die Offensivpower des Kontrahenten mit Guido Burgstaller & Co. einzubremsen. Unter der Woche haben die Störche daran gearbeitet, mehr Kompaktheit auf den Platz zu bringen, ließ Rapp wissen, um angesichts der "zu vielen Gegentore" (30) als Mannschaft insgesamt besser zu verteidigen.

Der 42-Jährige, der bis auf wenige Ausnahmen (Johannes van den Bergh, Mittelhandbruch) aus dem Vollen schöpfen kann, weiß natürlich um die Defizite seiner Schützlinge, neben den Gegentreffern mangelt es oft auch am konsequenten Abschluss. Dennoch hätten sich die Störche unter seiner Regie stabilisiert: "Seitdem ich da bin, gab es kein Spiel, wo wir unterlegen waren", resümierte Rapp, es hätte immer die Chance auf ein Unentschieden oder gar einen Sieg gegeben.

Rapp ist deshalb auch optimistisch, seine Bilanz von bisher zwei Siegen von vier Remis und zwei Niederlagen aufzubessern. "Ich bin überzeugt, dass wir gegen St. Pauli mithalten können." Natürlich sei das kein "Wünsch' dir was", aber Zuversicht schöpft der Coach auch aus den in den letzten Jahren oft guten Leistungen in den Nordderbys. "Was ich beurteilen kann, ist das so. Gerade daheim, im eigenen Stadion, auf dem guten Platz, alle haben Lust - wir können Derby."