Kiels Blick nach oben: Rapp will "noch einen drauflegen"

Holstein Kiel schloss die Hinrunde als Achter ab. Für die Rückrunde stecken sich die Störche nun höhere Ziele, ohne aber den Blick nach unten zu verlieren.

Kiel befindet sich nach der Hinrunde als Tabellenachter im gesicherten Mittelfeld der 2. Bundesliga. Zu den beiden Relegationsplätzen beträgt der Abstand jeweils acht Punkte - auch der erste Abstiegsplatz ist nur acht Zähler entfernt.

Vor dem Rückrundenauftakt richten die Störche den Blick aber eher nach oben als nach unten: "Wie schon des Öfteren betont sind wir zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison, wollen aber trotzdem in der Rückrunde noch einen drauflegen", so Trainer Marcel Rapp, der gleichzeitig mahnt: "Unsere Sinne sind geschärft. Vor allem, weil wir wissen, wie eng es in dieser Liga zugeht."

Kiel offenbart gegen Bielefeld ein bekanntes Problem

Gefährlich seien gerade Mannschaften, die in der Hinrunde hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind. Rapp rechnet damit, dass diese Vereine sich in der Rückrunde nach oben arbeiten - zu diesen Teams zählt sicherlich auch der letzte Testspielgegner, Arminia Bielefeld. Zum Abschluss des Trainingslagers in Oliva Nova unterlag die KSV dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga mit 1:2.

Die Niederlage offenbarte ein bereits bekanntes Problem: Die Kieler ließen wie schon häufiger in der Hinrunde die Effektivität vor dem Tor vermissen - unter anderem verschoss Kwasi Okyere Wriedt gegen Bielefeld einen Strafstoß. Trotz der fehlenden Kaltschnäuzigkeit äußerte sich Rapp nicht negativ - ganz im Gegenteil: "Positiv ist, dass wir uns so viele Chancen erarbeiten. Unser Offensivspiel ist schon in vielen Phasen so, wie ich mir das vorstelle."

Lösung für das Torwart-Problem bahnt sich an

Positiv kann der Coach auch auf die andere Seite des Spielfelds schauen, weil sich eine Lösung für das Torwart-Problem anbahnt. Durch die Verletzungen von U-23-Schlussmann Noah Oberbeck und Thomas Dähne (Anbruch des Schienbeinkopfes), der eigentlich mit Tim Schreiber um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren sollte, sind die Kieler auf der Suche nach einem Ersatztorwart.

Diesen scheint die KSV in Routinier Robin Himmelmann (30) bereits gefunden zu haben. Der ehemalige Keeper vom FC St. Pauli reiste mit ins Trainingslager und feierte gegen Bielefeld als Testspieler sein 60-minütiges Debüt.