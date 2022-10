Kiels Aufschwung: Stövers Worte fruchten

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen: Holstein Kiel hat sein September-Tief hinter sich gelassen und sich in der Tabelle bis auf Platz sechs vorgearbeitet. Ein Aufschwung, der eine Menge mit Steven Skrzybski zu tun hat - aber auch mit Sportchef Uwe Stöver.

Am Ende war es mal wieder er, der das Spiel entschieden hatte: Steven Skrzybski, einst bei Union Berlin groß geworden und mittlerweile seit gut einem Jahr bei Holstein Kiel. Wie schon in der Vorwoche beim 3:2 in Nürnberg erzielte der 29-Jährige auch beim 3:1 gegen Heidenheim zwei Tore und stieg damit erneut zum Mann des Nachmittags auf.

"Wir wussten schon länger, dass Steven ein sehr guter Spieler ist", sagte Kiels Trainer Marcel Rapp nach der Partie und sprach dann über den Weg, den Skrzybski an der Förde zurückgelegt hat. Der Bundesliga-Abstieg mit Schalke, Verletzungen, kein Rhythmus: Skrzybski erlebte nicht gerade eine gute Phase, als es ihn 2021 zu den Störchen zog.

Er ist im Moment ein herausragender Spieler. Marcel Rapp

In seinem ersten Jahr erzielte er nur vier Tore, doch jetzt blüht er regelrecht auf und ist nach den ersten zwölf Saisonspielen der Top-Scorer im Unterhaus. Acht Tore, vier Vorlagen und ein kicker-Notenschnitt von 2,64: Diese Zahlen können sich sehen lassen.

"Er ist im Moment ein herausragender Spieler", sagte Rapp nach den 90 Minuten gegen Heidenheim, lobte aber auch den Rest des Teams. Seine Mannschaft habe sich auch vom 0:1 "nicht verunsichern lassen", im Gegenteil: "Die Jungs", meinte Rapp, "haben einfach immer weitergespielt" - und dann nach einem 1:1 zur Pause "eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit" folgen lassen.

Ende September sah die Kieler Welt anders aus

Die Konsequenz: zwei weitere Tore, der fünfte Saisonsieg und der Sprung auf Platz sechs. Ein Stand, der vollkommen konträr ist zu jener Lage, in der sich die Kieler Ende September noch wiederfinden. Nach drei Punktspielen ohne Sieg und einem blamablen 0:7 bei einem Test gegen Eintracht Braunschweig nahm Sportchef Uwe Stöver die Mannschaft in die Pflicht.

Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Mannschaft lieferte - und allen voran Steven Skrzybski.