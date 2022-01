Kiels Arslan: Sicherheit fürs Knie und für Schalke

Einen Winterneuzugang kann Holstein Kiel noch nicht vermelden, für frischen Wind im Kader könnte aber Rückkehrer Ahmet Arslan sorgen.

Beim 5:0-Testspielsieg gegen den TSV Havelse endete nach der Halbzeit eine lange Verletzungspause: Arslan feierte nach acht Monaten Abstinenz sein Comeback, als er für Steven Skrzybski auf den Platz kam. "Ich bin sehr froh, nach acht Monaten wieder gespielt zu haben. Mein Knie hat gehalten, sodass ich in die Zweikämpfe gehen konnte. Das gibt mir Sicherheit", wird der Mittelfeldspieler auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Der Kreuzbandriss ist Vergangenheit, der Blick richtet sich für den 27-Jährigen nach vorne. Und da steht am Samstag das nächste Testspiel an. Mit dem VfL Osnabrück treffen die Störche auf einen Ex-Klub von Arslan, der den Blick auf den Auftakt am 16. Januar in Gelsenkirchen richtet. Gegen Osnabrück gelte es, das "umzusetzen, was der Trainer sich von uns wünscht - und uns die nötige Sicherheit für das Spiel auf Schalke holen."

Gegen Havelse standen Coach Marcel Rapp zum großen Teil coronabedingt 13 Spieler nicht zur Verfügung. Lamentieren will der Trainer aber nicht, auch wenn er die Vorbereitung auf das Schalke-Spiel als "alles andere als optimal" bezeichnet. "Wir spielen jetzt halt mit denen, die da sind. Und freuen uns über jeden, der wieder dazukommt." Wie Arslan.