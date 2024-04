Kieler Torhüter wechselt zu den Junggalliern

Die Rückrunde ist in vollem Gange, die Planungen für die kommende Runde laufen bei HBW Balingen-Weilstetten II ebenfalls auf Hochtouren. Jetzt vermeldete der Handball-Drittligist den Transfer von einem Torhüter, der vom THW Kiel auf die Alb wechselt.

Der Handball-Drittligist HBW Balingen-Weilstetten II treibt seine Kaderplanungen weiter voran und geht mit einem neuen Torhüter-Duo in die kommende Saison. Magnus Bierfreund vom Rekordmeister THW Kiel wird zusammen mit Nikolas Hajdu das Gespann im Tor der Jung-Gallier bilden.

Der Sportliche Leiter Guido Singer freut sich über den gelungenen Coup: "Magnus ist ein junger, sehr talentierter Torhüter, der durch seine Einsätze in der Bundesligamannschaft des THW bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Dass er sich nun für die Jung-Gallier und das Konzept des HBW Balingen-Weilstetten entschieden hat, freut uns sehr. "

Bierfreund: "Sehe in Kiel für mich keine Perspektive"

Schon im vergangenen Jahr hatte der junge Kieler im Fokus der Jung-Gallier gestanden, dann aber ein Vertragsangebot des THW angenommen. Magnus Bierfreund sehe nach Angaben des Vereins nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Karriereschritt anzugehen.

"Ich sehe im Moment in Kiel bei der Konstellation im Tor für mich kurzfristig keine Perspektive", erklärte der junge Torhüter und fügte hinzu: "In Balingen möchte ich mich in der 3. Liga etablieren, und dann oben angreifen. Hier sehe ich den Weg, den zuvor ja auch Mario Ruminsky schon geschafft hat. Der HBW setzt auf den Nachwuchs."

Trainer Thiemann: "ein außergewöhnlicher Transfer"

Für Trainer Micha Thiemann ist es "ein für uns außergewöhnlicher Transfer, Magnus vom Rekordmeister holen zu können. Magnus lebt Leistungssport, hat große Ziele und bei seinen Champions League-Einsätzen bewiesen, dass er auf einem richtig guten Weg ist. Wir haben dann mit ihm und Nikolas Hajdu ein junges, spannendes Torhüter-Duo, das absolut brennt und sich einen echten Konkurrenzkampf liefern wird."

Im Gegenzug wird Teo Meštrovic den Verein nach einem Jahr wieder verlassen. Vor der Runde aus Fredenbeck gekommen, hat er sich beim HBW II als Nummer eins etabliert. Die Perspektive in Richtung Bundesligator eröffnete sich jedoch bislang nicht, so dass Teo eine neue Herausforderung suchen wird. Auch A-Jugendtorwart Laurenz Künzel wird nicht mehr im HBW-Trikot auflaufen, er hütet künftig das Tor des Kooperationspartners TV Weilstetten.