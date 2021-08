Kieler-Niederlagen-Serie: Werner hadert mit der Konsequenz seiner Mannschaft

Drei Spiele, null Punkte, neun Gegentore und kein selbst erzielter Treffer: Holstein Kiel hat einen amtlichen Fehlstart hingelegt. Trainer Ole Werner vermisste gegen Regensburg vor allem die Konsequenz und kündigte eine schonungslose Analyse an.

0:3 gegen St. Pauli, 0:3 gegen Schalke und nun auch 0:3 gegen Regensburg - Holstein Kiel hat den Auftakt in die neue Saison ordentlich in den Sand gesetzt. Auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen den Jahn wiederholte Holsteins Trainer Ole Werner immer wieder ein Wort: Konsequenz.

Obwohl das Ergebnis etwas zu hoch sei, "unterm Strich, müssen wir auch festhalten, dass es uns an Konsequenz fehlt in der Art und Weise wie wir verteidigen", konstatierte der Coach. Speziell die beiden Treffer vor der Pause waren Werner ein Dorn im Auge. Bei beiden Gegentoren hatte die Schützen zu viel Platz und so konnte der Jahn durch die Treffer von Max Besuschkow (20.) und Benedikt Gimber (40.) leicht davonziehen.

Regensburg zeigte das, was Werner bei seiner Elf vermisste, die Konsequenz. Während sich die Oberpfälzer eiskalt präsentierten, sah Werner zwar einen ordentlichen Beginn seiner Elf in Hälfte zwei, allerdings wiederum eine schlechte Chancenverwertung.

Denn anstatt des Anschlusstreffers musste Werner eine "Parallele zum Schalke-Spiel" mit ansehen: Ein "viel zu einfacher" Ballverlust leitete den dritten Regensburger Treffer ein, den zu allem Überfluss mit Julian Korb ein Kieler erzielte - ins "richtige" Tor hat die KSV nach drei Spielen immer noch nicht getroffen.

Gründe liegen im technischen und taktischem Bereich

Die Gründe, warum seiner Mannschaft die Konsequenz derzeit abgehe, verordnete Werner im "technischen und taktischen Bereich." Außerdem müsse sich jeder Einzelne "hinterfragen, warum man auf Rückschläge nicht so reagiert, dass man im Spiel bleibt". Das alles habe eben auch mit der viel zitierten Konsequenz zu tun.

Damit diese bei den Norddeutschen wieder zurückkehrt, kündigte der Trainer eine schonungslose Analyse an. Vor allem die Art und Weise des Verteidigens sowie der fahrlässige Umgang mit Torchancen stünden auf dem Plan. Fakt ist, dass diese Analyse möglichst schnell Ergebnisse liefern muss, sonst, weiß auch Werner, "wird es ein schwerer, langer Weg", denn aktuell liegt Kiel auf dem letzten Tabellenplatz.