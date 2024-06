Kielce mit Generalprobe in Deutschland

In der Vorbereitung auf die neue Saison wird Kielce seine Generalprobe in Deutschland absolvieren. Zuvor steht ein Trainingslager in Spanien auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel wartet auf den Klub, der auf eine Wildcard für die Champions League hofft, Anfang September.

Talant Dujshebaev gastiert in der Vorbereitung mit Kielce in Kassel. Sascha Klahn

Die vergangene Saison lief nicht nach dem Geschmack von Kielce, das Final4 in der Champions League wurde denkbar knapp nach einem Siebenmeterwerfen in Magdeburg verpasst und in der Liga musste das Team von Talant Dujshebaev diesmal dem ewigen Konkurrenten aus Plock den Vortritt lassen. Kielce verpasste so auch die direkte Qualifikation für die Champions League, hofft nun auf eine Wildcard.

» Teilnehmer und Wildcard Anwärter Handball Champions League 2024/25

In der Vorbereitung sollen die Weichen für eine erfolgreichere nächste Spielzeit gestellt werden. Zum Start trifft sich das Team am 29. Juli, wo erst medizinische und sportwissenschaftliche Tests sowie die ersten Trainingseinheiten anstehen. Am 11. August startet das Team dann zum Trainingslager nach Spanien, zum Abschluss der Woche soll es Tests geben - die Gegner stehen aber noch nicht fest.

Nach der Rückkehr aus Santander werden dann auch die Olympia-Fahrer zum Team von Talant Dujshebaev stoßen, zu ihnen gehört auch der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff. Für diesen geht es kurz darauf in Richtung Heimat, denn vom 23. bis 26. August wird Kielce seine Generalprobe in Deutschland absolvieren.

Beim Turnier in Kassel geht es für Kielce zunächst in einer Revanche gegen den deutschen Meister SC Magdeburg, einen Tag später geht es dann im Duell der Gewinner oder Verlierer gegen Gastgeber MT Melsungen oder Pick Szeged. Nach der Rückkehr bleibt dem Team noch gut eine Woche bis zum Start der polnischen Superliga, der Auftaktgegner und Zeitpunkt steht noch nicht fest. Fixiert ist unterdessen der Supercup, am 7. September trifft Kielce in der Atlas Arena in Lodz auf Dauerrivalen Wisla Plock.

» mehr zum Vorbereitungs-Turnier in Kassel