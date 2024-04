Kielce gibt leichte Entwarnung bei Star-Profi

Beim Heimsieg über den SC Magdeburg gibt es für Industria Kielce eine Schrecksekunde. Michal Olejniczak muss verletzt raus, nun gibt es eine Entwarnung.

Der so wichtige 27:26-Heimsieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League für Industria Kielce über den SC Magdeburg ist etwas getrübt worden wegen der Verletzung von Michal Olejniczak.

Der Mittelmann verletzte sich in der 57. Minute. Bei einer Abwehraktion landete Felix Claar unglücklich auf seinem Bein. Dabei verdrehte sich das Knie schlimm, sodass er laut aufschrie.

Kielce mit Sorgen um Olejniczak

Doch trotz schlimmer Befürchtungen hat der Pole wohl Glück im Glück. "Bei der klinischen Untersuchung sah das Bein erstaunlich gut aus, wenn man bedenkt, was passiert ist", schilderte Tomasz Mglosiek, Physiotherapeut von Kielce, im Interview mit tvsport.pl.

Dabei waren die Verantwortlich zunächst davon ausgegangen, dass sich Olejniczak sehr schwer verletzt hatte. Schließlich ließ die Reaktion des 23-Jährigen darauf schließen.

Wie schwer die Verletzung nun genau ist, dürfte am Donnerstag feststehen. Dort soll eine MRT-Untersuchung für Klarheit sorgen. "Es ist schwer, eindeutig zu sagen, was genau mit Michal passiert ist", erklärte Mglosiek und ergänzte, "wir hoffen aber, dass für Oleja alles glimpflich ausgeht, d.h. ein verstauchtes Knie und gedehnte Bänder, aber kein Riss."

So oder so stehen die Chancen auf einen Einsatz des Regisseur wohl eher gering. Laut tvsport.pl ist ein Einsatz im Rückspiel "unwahrscheinlich". Am Mittwochabend zog er stark die Strippen der Kielce-Offensive und netzte zweimal.