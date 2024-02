THW Kiel holt in Champions League wichtigen Punkt in Kielce

In einem packenden Schlagabtausch ging Kielce gegen den THW Kiel neun Sekunden vor dem Ende in Führung, doch der deutsche Rekordmeister schaffte es noch zu antworten und holte einen wichtigen Punkt in der Gruppe A der Machineseeker EHF Champions League im Handball.

Dylan Nahi und Kielce lieferte dem THW Kiel in der Handball Champions League einen packenden Schlagabtausch. IMAGO/Newspix