Kielce bindet Dujshebaev-Sohn

Nachdem mit dem Abschied des deutschen Nationaltorhüters Andreas Wolff eine wichtige Säule in diesem Sommer Industria Kielce verlässt, gab der Klub heute bekannt, dass man eine Stütze im Rückraum langfristig an sich binden konnte.

Daniel Dujshebaev wird auch in den kommenden Spielzeiten für Industria Kielce auflaufen. Sascha Klahn

Seit 2018 trägt Daniel Dujshebaev das Trikot von Industria Kielce, nachdem der Spanier 2017 zu dem polnischen Klub gewechselt und noch in derselben Saison an RK Celje verliehen worden war. Jetzt ist der auslaufende Vertrag des 27-Jährigen um zwei weitere Jahre, bis 2026, verlängert worden. Das bestätigte der Klub heute (05. Juli) auf seiner Webseite.

"Daniiel hat im Laufe seiner Spielerjahre bewiesen, dass er ein wichtiger Teil unseres Teams ist", erklärte Sportdirektor Michal Jurecki die Bedeutung Dujshebaevs für Kielce. "Er kann auf verschiedenen Positionen spielen und Trainer Talant Dujshebaev schätzt diese Vielseitigkeit. Darüber hinaus ist er ein wichtiger Spieler im Abwehrblock."

Zahlreiche Erfolge im Kielce-Trikot

Kielce hatte im Sommer 2017 die beiden Söhne von Trainer Talant Dujshebaev, Alex und Daniel, nach Polen gelotst. Während Alex Dujshebaev sich direkt bei Kielce etablieren konnte, wurde sein jüngerer Bruder Daniel nach Slowenien an RK Celje ausgeliehen. Nach nur einem Jahr kehrte er aufgrund der angespannten Personalsituation jedoch vorzeitig nach Kielce zurück und feierte sein Debüt zur Saison 2018/19.

Mit Kielce konnte Daniel Dujshebaev fünf Mal in Folge den polnischen Meistertitel gewinnen, einzig in dieser Saison musste das Team dem Ligakonkurrenten Wisla Plock im Meisterschaftsrennen den Vortritt lassen. Im Pokal war der vielseitig einsetzbare Rückraumspieler mit Kielce zweimal erfolgreich, dazu kommen zwei Finalteilnahmen in der Champions League (2022, 2023).