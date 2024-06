Kielce bewirbt sich auf Champions-League-Wildcard

Zum ersten Mal seit 13 Jahren verpasste Industria Kielce die polnische Meisterschaft und somit die garantierten Teilnahme in der Champions League. Der polnische Serienmeister hat sich nun auf eine Wildcard für eine Startplatz in der Königsklasse für die Saison 2023/24 beworben.

Spielt Industria Kielce in der nächsten Saison in der Champions League? Sascha Klahn

Kaum ist die alte Saison beendet, wirft die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus. Nach dem Regelwerk der EHF können die Meister der Top neun Nationen im Handball bereits mit ihrer Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League planen - durch die Suspendierung von Belarus aufgrund des Krieges in der Ukraine ist ein zusätzlicher Platz frei.

Sieben Wildcards sind damit noch frei, um diese können sich Meister oder Vizemeister aus anderen Nationen bewerben. Der polnische Vizemeister Industria Kielce hat diese Option genutzt und Interesse an einer Wildcard bei der EHF angemeldet. Das gab der Klub auf seiner Webseite bekannt.

Direkte Qualifikation verpasst, Hoffnung auf Wildcard

Die abgeschlossene Saison beendete Kielce auf dem zweiten Platz und verpasste somit die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League. Nur mit einer Wildcard könnte der polnische Top-Klub in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten.

Nach Angaben des Klubs führten Verantwortliche am Rande des Final4 der Champions League Gespräche mit der EHF über die Wildcard-Vergabe. "Die Beurteilung unseres Vereins ist sehr positiv, die EHF schätzt, was wir für den Handball getan haben und tun", so Vizepräsident Pawel Papaj.

Sicher gesetzt für die Saison 2024/25 in der Champions League sind FC Barcelona, Telekom Veszprem, SC Magdeburg, Füchse Berlin, Sporting Lissabon, Orlen Wisla Plock, Aalborg Handbold, Kolstad Handball und Paris Saint-Germain. Die weiteren Teilnehmer sollen am 19. Juni bekannt gegeben werden.