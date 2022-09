Kiel: Zwischen Stabilität und Sturmflaute

Beim 0:0 in Regensburg blieb Holstein Kiel erneut ohne Gegentor, allerdings ging die defensive Stabilität auf Kosten der offensiven Wucht. Ein Punkt, an dem es nun anzusetzen gilt.

Eng am Mann und defensiv stabil: Auch in Regensburg ließ Kiel kaum etwas zu - das war aber nur die halbe Wahrheit. picture alliance

14:8 Torschüsse, 59 Prozent Ballbesitz und 53 Prozent gewonnene Zweikämpfe: In allen zentralen Statistiken war Holstein Kiel obenauf, als Schiedsrichter Florian Lechner am Samstagnachmittag dem Spiel im Regensburger Jahnstadion ein Ende setzte. Die Zahlen waren allerdings etwas trügerisch, denn die Störche waren mitnichten überlegen.

Kiel hatte zwar, wie es Trainer Marcel Rapp bei der Pressekonferenz sagte, "ordentlich verteidigt", in der Offensive aber doch zu wenig zustande gebracht, um nach dem 1:0 gegen den SV Sandhausen einen zweiten Sieg folgen zu lassen. Das räumte auch Rapp ein, als er meinte: "Es war nicht so, dass die Zuschauer gedacht haben: Holstein Kiel schießt auf jeden Fall ein Tor."

Wir stehen auch für eine gute Offensive. Marcel Rapp

Im Vordergrund stand für die KSV aber ohnehin die defensive Stabilität, nachdem sie vor zwei Wochen gegen Paderborn sieben Gegentore kassiert hatte. Deshalb hob Rapp nun hervor, dass sein Team in Regensburg "gut in den Zweikämpfen" gewesen sei und jetzt "zweimal zu null gespielt" habe.

Zur Wahrheit gehörte allerdings auch: Sowohl gegen Sandhausen als auch in Regensburg ging die Stabilität zu Lasten der Offensive. Ein Punkt, an dem Rapp nun ansetzen muss, denn: "Wir stehen auch für eine gute Offensive, und in diesem Punkt haben wir jetzt zwei schwächere Spiele abgeliefert."

Da macht es die Sache nicht gerade leichter, dass nun die beste Defensive der zweiten Liga auf Kiel zukommt: Am Freitagabend trifft Holstein auf den Hamburger SV, der in den ersten sieben Spielen nur drei Gegentore zugelassen hat.