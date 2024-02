Kiel vor St. Pauli: Höchster Saisonerfolg und "brutaler Mut"

Holstein Kiel hat vor dem Topspiel der 2. Bundesliga gegen St. Pauli ein Statement gesetzt. Nach dem 4:0 in Paderborn blickte die KSV gen Tabellenspitze.

Fröhliche Gesichter in Kiel: Die wichtigen Akteure Marcel Rapp (li., Trainer) und Lewis Holtby. Getty Images

Es läuft wieder bei Holstein Kiel. Die Störche gewannen beim SC Paderborn äußerst souverän mit 4:0 und somit das zweite Spiel in Serie zu null. Nur drei Zähler trennen den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga und Spitzenreiter FC St. Pauli. Und das eine Woche vor dem Topspiel: Am Freitagabend empfangen die Kieler an der Förde ab 18.30 Uhr die Kiez-Kicker (LIVE! bei kicker).

Die vergangenen zwei Spiele haben wieder brutal Mut gemacht. Lewis Holtby

Aufgrund der starken Leistungen gegen den Tabellensechsten aus Paderborn, der auch noch im Aufstiegsrennen mitsprechen könnte, und Bundesliga-Absteiger Schalke 04 beim 1:0 in der Vorwoche ist in Kiel das Selbstvertrauen zurück. "Die vergangenen zwei Spiele haben wieder brutal Mut gemacht", meinte etwa Routinier Lewis Holtby. "Und jetzt haben wir das große Duell mit St. Pauli, da freuen wir uns alle drauf."

Der 33-jährige Mittelfeldspieler wollte dennoch nicht vom Aufstieg sprechen. "Das ist noch ein langer Weg", so Holtby, der Steven Skrzybskis 2:0 per Traumpass aufgelegt hatte und wie zwei seiner Teamkollegen mit der Note 2 in der kicker-Elf des Tages steht.

Nicht in die Elf des Tages schaffte es Torhüter Timon Weiner, ebenso wie Torschütze Skrzybski, obwohl beide auch eine 2 erhielten. Der Keeper hatte seine Farben in der starken Anfangsviertelstunde des SCP noch mit zwei Paraden vor einem Rückstand bewahrt. Danach bewiesen die Kieler vor allem in zwei Details Zweitliga-Top-Niveau: defensive Leidenschaft im Rahmen einer überragenden Teamleistung und fast gnadenlose Effizienz. In der Zweikampfstatistik lagen die Störche zur Pause mit 71:29 Prozent vorne.

Dass Finn Porath, der es mit der nächsten Note 2 in die kicker-Elf schaffte, beim 1:0 Effizienz bewiesen hatte, spielte der KSV in die Karten. "Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat uns in den letzten Wochen gefehlt, aber wir haben uns das zurück erarbeitet", resümierte Mittelfeld-Akteur Marvin Schulz (29, Torschütze zum 3:0) nach seinem ersten Zweitliga-Treffer passend.

Youngster Niehoff feiert Premiere

Es passte ebenso ins Bild, dass der erst 19-jährige Niklas Niehoff, der in der Vorwoche sein Zweitliga-Debüt gefeiert hatte, sein Premierentor im Bundesliga-Unterhaus erzielte und gleichzeitig für den Endstand sorgte. Der Youngster durchlebte dabei "pure Ekstase und das reine Gefühlschaos".

Erfolgstrainer Marcel Rapp war nach dem siebten Sieg des besten Auswärtsteams der Liga in der Fremde ebenso glücklich. Allen voran der Einsatz ("Die Jungs haben alles rausgehauen. Das ist die Basis") überzeugte den Coach, der sich am Samstag nicht nur beim Blick auf seinen aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Offensiv-Youngster umfänglich bestätigt gefühlt haben dürfte.

Rapps Vertrauen zahlt sich aus

Statt über das anhaltende Verletzungs- und Krankheitspech diverser Leistungsträger zu jammern, hatte der 44-Jährige seit Jahresbeginn stets die Qualität des Kaders in der Breite gepriesen. Der höchste Saisonerfolg war somit auch ein Produkt des glaubhaft vermittelten Vertrauens in jeden einzelnen Akteur. Die Spieler werden es ihrem Trainer auch gegen St. Pauli zurückzahlen wollen.