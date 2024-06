Kiel verabschiedet Mees: "Er geht als Aufsteiger"

Joshua Mees wird die KSV Holstein Kiel verlassen. Der 28-Jährige erhält keinen neuen Vertrag. Sein Ziel ist noch unbekannt.

Joshua Mees hatte seit Anfang Anfang März nur zwei Kurzeinsätze für die Störche absolviert, die Zeichen standen schon seit längerer Zeit auf Trennung. Nun gab der Bundesligist bekannt, dass der 28-Jährige und Holstein Kiel künftig getrennte Wege gehen. "Er verlässt uns als Aufsteiger", teilte die KSV auf X mit.

Mees war im Oktober 2020 von Union Berlin nach Kiel gekommen. Dort wurde er zum Edel-Joker und kam hauptsächlich auf der linken Offensivbahn zum Einsatz. Am Ende seiner Debütsaison, in der er drei Tore schoss und zwei vorbereitete, scheiterte er mit dem Klub allerdings in der Relegation an Köln. Danach reduzierte sich seine Spielzeit nach dem Weggang von Trainer Ole Werner unter dessen Nachfolger Marcel Rapp stetig. In der Rückrunde kam Mees nur noch zu drei Einwechslungen und ließ sich in der Saison 2022/23 an Jahn Regensburg ausleihen, wo er schon 2017/18 gespielt hatte.

Nach dem Abstieg mit dem Jahn kehrte er an die Förde zurück, galt aber schon im Sommer 2023 als Streichkandidat, wenngleich ihm die Verantwortlichen eine gute Sommer-Vorbereitung attestierten. Mees blieb und trug mit einem Tor und zwei Vorlagen zum erstmaligen Bundesliga-Aufstieg der Kieler bei.

Wie es aber jetzt weitergeht, ist noch unklar. Zuletzt hatte es mediale Spekulationen um einen Wechsel in die 3. Liga gegeben. Der 1. FC Saarbrücken soll sich intensiv um den gebürtigen Saarländer, der aus dem nahen Lebach stammt und in dessen Vita 16 Bundesliga- und 126 Zweitliga-Einsätze stehen, bemühen. Ob der beidfüßig starke Profi diesen Schritt in Erwägung zieht, ist unklar. Der Weg wäre aber zumindest frei.