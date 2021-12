Kiel und Flensburg lösen Heimaufgaben - HC Erlangen zerlegt die Löwen

Der THW Kiel und die SG Flensburg haben im Fernduell um Rang zwei die Heimaufgaben erwartungsgemäß gelöst. Die Rhein-Neckar Löwen erlitten in Nürnberg eine herbe Niederlage.

Kantersieg in Nürnberg: Michael Haaß und der HC Erlangen. imago images/Zink

Rekordmeister Kiel und Nordrivale Flensburg-Handewitt haben zurück in die Erfolgsspur gefunden und den Rückstand zum makellosen Tabellenführer SC Magdeburg vorübergehend verkürzt. Die Kieler gewannen am Mittwochabend gegen den TVB Stuttgart mit 35:31 (17:19), Flensburg schlug die MT Melsungen 27:24 (13:11).

Mit 26:8 Punkten rückte Kiel als neuer Zweiter wieder näher an Magdeburg (30:0) heran. Flensburg belegt mit 25:7 Zählern Rang drei, die Füchse Berlin (24:6) können am Donnerstag gegen HBW Balingen-Weilstetten (19.05 Uhr/Sky) an beiden Nordklubs vorbeiziehen. Der SCM trifft zeitgleich auf Aufsteiger HSV Hamburg.

Drei Tage nach der Pleite bei der HSG Wetzlar (27:29) war Sander Sagosen mit sieben Treffern bester Schütze des Teams von THW-Coach Filip Jicha, für die Stuttgarter traf Viggo Kristjansson (8 Tore) am häufigsten. Bei den Flensburgern avancierte Jim Gottfridsson mit acht Treffern zum Topwerfer. Die SG war am Sonntag bei HBW Balingen-Weilstetten nur zu einem 23:23 gekommen.

Die Rhein-Neckar Löwen mussten einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Der zweimalige deutsche Meister unterlag beim HC Erlangen 26:36 (14:18) und liegt weiter auf dem enttäuschenden zehnten Platz (14:18). Der frühere Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer war mit sechs Treffern bester Torjäger der Löwen, bei den Gastgebern überzeugte Nationalspieler Christoph Steinert (7).

Statistik zum 17. Spieltag

THW Kiel - TVB Stuttgart 35:31 (17:19)

Tore THW Kiel: Sagosen 7, Ekberg 4/2, Pekeler 4, Reinkind 4, Duvnjak 3, Ehrig 3, M. Landin 3, Wiencek 2, Zarabec 2, Bilyk 1, Dahmke 1, Weinhold 1; TVB Stuttgart: V. Kristjansson 8/5, Lönn 5, Hanusz 4, Pfattheicher 4, Schulze 3, Peshevski 2, Röthlisberger 2, Augustinussen 1, Jer. Müller 1, Zieker 1; Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin); Zuschauer: 5000; Strafminuten: 8 / 16; Disqualifikation: - / Weiß (56./3. Zeitstrafe)

GWD Minden - HSG Wetzlar 23:24 (10:12)

Tore GWD Minden: Darmoul 9/2, Urban 4/1, Korte 3, Janke 2, Staar 2, Grebenc 1, Jukic 1, Pieczkowski 1; HSG Wetzlar: Holst 7/6, Cavor 6, Weissgerber 4, Forsell Schefvert 2, Mellegard 2, Nyfjäll 2, Fredriksen 1; Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel); Zuschauer: 1182; Strafminuten: 12 / 6; Disqualifikation: - / Danner (21.)

SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 27:24 (13:11)

Tore SG Flensburg-Handewitt: Gottfridsson 8, Einarsson 5, Svan 4, Larsen 3, Golla 2, Semper 2, Wanne 2, Hald 1; MT Melsungen: Jonsson 5, Pavlovic 5, K. Häfner 4, Kühn 3, Arnarsson 2, Kastening 2, Kunkel 2, Reichmann 1/1; Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg); Zuschauer: 2420; Strafminuten: 2 / 6; Disqualifikation: - / -

TSV Hannover-Burgdorf - Frisch Auf Göppingen 32:34 (18:18)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: J. Hansen 10/4, Martinovic 6, Kuzmanovski 5, Brozovic 3, Böhm 3, Büchner 2, Cehte 1, Edvardsson 1, Krone 1; Frisch Auf Göppingen: Heymann 12, Schiller 5/2, Zelenovic 4, Goller 3, Hermann 3, Bagersted 2, Gulliksen 2, Kozina 1, Lindenchrone Andersen 1, Smarason 1; Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen); Zuschauer: 2500; Strafminuten: 10 / 8 ; Disqualifikation: Feise (51.) / -

HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen 36:26 (18:14)

Tore HC Erlangen: Steinert 7/3, Büdel 6, S. Firnhaber 6, Sellin 5, Jeppsson 4, Bissel 3, Fäth 3, Metzner 1, Överby 1; Rhein-Neckar Löwen: Gensheimer 6/2, Kirkelökke 4, Schmid 4, Ahouansou 3, Horzen 3, Lagergren 2, Groetzki 1, Knorr 1, Kohlbacher 1, L. Nilsson 1; Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren); Zuschauer: 487; Strafminuten: 4 / 8; Disqualifikation: - / -