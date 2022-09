Kiel und Flensburg in Torlaune - Hanning lobt "Demonstration" der Füchse

Am Mittwochabend standen gleich fünf Partien in der Handball-Bundesliga an: Die Spitzenteams zeigten sich in Torlaune, wobei die Füchse Berlin ein besonderes Ausrufezeichen setzten.

Die Titelaspiranten in der Handball-Bundesliga haben sich auch am zweiten Spieltag keine Blöße gegeben. Der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin gewannen am Mittwoch ihre Partien.

Rekordmeister Kiel gewann überraschend souverän beim SC DHfK Leipzig 32:22 (14:13), die Flensburger deklassierten Minden 36:23 (20:12) und die Füchse setzten bei der sonst so heimstarken HSG Wetzlar beim 37:25 (18:11) ein dickes Ausrufezeichen.

Die aber wohl schwierigste Aufgabe hatten die Kieler zu bewältigen. Leipzig stand sicher in der Abwehr und hatte in Mohamed El-Tayar einen starken Torhüter zwischen den Pfosten. So schafften es die Sachsen zunächst gut, die Angriffsmaschinerie der Norddeutschen zu stoppen. Nach der Pause verordnete THW-Trainer Filip Jicha seinen Spielern eine offensivere Deckungsvariante, die die Gastgeber zu mehreren Ballverlusten zwang. Beim 23:18 in der 42. Minute war die Vorentscheidung gefallen. THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg war mit sechs Treffern bester Werfer seines Teams und der Partie.

Berlin und Flensburg hatten dagegen schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt. Bester Füchse-Werfer war Linksaußen Tim Freihöfer mit acht Treffern. Für die Flensburger war Wanne-Nachfolger Emil Jakobsen, ebenfalls Linksaußen, neunmal erfolgreich.

"Das war schon eine Demonstration von Stärke", lobte Berlins Aushilfstrainer Bob Hanning: "Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, was aber normal ist in so einem Spielrhythmus. Dann haben wir vorne und hinten unfassbar gut gespielt, haben dann aber in der Endphase der ersten Halbzeit nicht als Team funktioniert, weil jeder eine Idee hatte. Das haben wir angesprochen." Nach dem Wechsel habe Hanning vor allem die "aktive Verteidigung im Sieben-gegen-sechs" überzeugt.

Zweite Pleite für Lemgo, zweiter Sieg für Hannover

Der TBV Lemgo Lippe kassierte andernorts beim 31:34 (12:14) bei Frisch Auf Göppingen die zweite Niederlage. Einen gelungenen Saisonstart feierte dagegen die TSV Hannover-Burgdorf, die nach dem Auftakterfolg gegen Leipzig auch beim Bergischen HC mit 23:22 (9:10) gewinnen konnte.

HSG Wetzlar - Füchse Berlin 25:37 (11:18)

Tore für Wetzlar: Weissgerber 8/3, Nyfjäll 5, E. Schmidt 3, Cepic 2, Lipovina 2, Mellegard 2, Rubin 2, Becher 1

Tore für die Füchse: Freihöfer 8, Andersson 6, Wiede 6, Lindberg 4/2, Gidsel 3, M. Vujovic 3, Darj 2, Chrintz 1, Holm 1, Kopljar 1, Langhoff 1, Marsenic 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 2410

Strafminuten: 6 / 6

Disqualifikation: - / -

SC DHfK Leipzig - THW Kiel 22:32 (13:14)

Tore für Leipzig: M. Gebala 4, Sunnefeldt 4, Binder 3, V. Kristjansson 3, Maric 3, Wiesmach 2, Witzke 2, Ivic 1

Tore für Kiel: Ekberg 6/4, Johansson 4, M. Landin 4, Weinhold 4, Dahmke 3, Wiencek 3, Överby 3, Duvnjak 2, Bilyk 1, Ehrig 1, Reinkind 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 3808

Strafminuten: 8 / 4

Disqualifikation: - / -

SG Flensburg-Handewitt - TSV GWD Minden 36:23 (20:12)

Tore für die SG: E. M. Jakobsen 9/2, Golla 6, Gottfridsson 5, Kjaer Möller 3, Semper 3, Hald 2, Johannessen 2, Larsen 2, Einarsson 1, Lindskog 1, Pedersen 1, Röd 1

Tore für Minden: Pieczkowski 4, Staar 4, Korte 3, Urban 3/1, Asensio Cambra 2, Bitsch 2, Holpert 2, Vignjevic 2, Richtzenhain 1

Schiedsrichter: Julian Fedtke (Berlin)/Niels Wienrich (Berlin)

Zuschauer: 5044

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo Lippe 34:31 (14:12)

Tore für Göppingen: Schiller 7/4, Lindenchrone Andersen 5, Sarac 5, D. Schmidt 5, Kozina 4, Ellebaek 3, Gulliksen 2, Goller 1, Kneule 1, Malus 1

Tore für den TBV: Zehnder 7/3, Hutecek 4, Laerke 3, Schagen 3, Versteijnen 3, Zerbe 3, Brosch 2, G. Guardiola Villaplana 2, Suton 2, I. Guardiola Villaplana 1, Simak 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 3200

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: - / -

Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf 22:23 (10:9)

Tore für den BHC: Beyer 4/2, A. Gunnarsson 4, Arnesson 3/2, Stutzke 3, Babak 2, Nikolaisen 2, Persson 2, Ladefoged 1, Schönningsen 1

Tore für Hannover-Burgdorf: Brozovic 4, Gerbl 4/3, Edvardsson 3, Feise 3, Michalczik 3, Mävers 2, Pevnov 2, Kulesch 1, Uscins 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 2031

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: M'Bengue (45./3. Zeitstrafe) / -