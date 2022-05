Kiel und Flensburg im Gleichschritt - Melsungen verliert

Die deutsche Meisterschaft ist so gut wie entschieden, doch dahinter ist der Kampf um Platz zwei längst entbrannt. Am Donnerstag siegten Kiel und Flensburg im Gleichschritt. Melsungen unterlag zu Hause den Recken.

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt haben ihr Fernduell um einen Startplatz in der Champions-League mit Siegen fortgesetzt. Der Tabellenzweite der Bundesliga aus Kiel gewann am Donnerstag sein Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig mit 31:20 (13:14), die drittplatzierten Flensburger besiegten in eigener Halle Frisch Auf Göppingen mit 26:21 (13:7).

Kiel tat sich in der ersten Halbzeit etwas schwer, rannte zumeist einem knappen Vorsprung der gastgebenden Sachsen hinterher. Aus einem 1:4 (7.) wurde ein 4:4 (11.). Hendrik Pekeler gelang beim 12:11 in der 24. Minute die erste Führung für die Norddeutschen. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Klasse des "Zebras" mehr und mehr durch. Mit einem 9:0-Lauf enteilte der THW von 14:15 (32.) auf 23:15 (46.). Leipzig war mit dem souveränen Auftritt der Kieler komplett überfordert.

SG früh auf Betriebstemperatur - Hannover überrascht

Die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla war schnell auf Betriebstemperatur. Im Rückwärtsfallen erzielte Johannes Golla das 4:1 (6.). In der Folge bauten die Flensburger ihren Vorsprung durch einen 5:0-Lauf bis auf sieben Treffer aus. Das 9:2 (15.) markierte der Nationalmannschaftskapitän Golla mit einem Dreher vom Kreis. Ganz stark agierte Schlussmann Kevin Möller. Der Däne, auf dem wegen der Adduktoren-Verletzung von Benjamin Buric die Hauptlast lag, kam auf 17 Paraden.

Einen überraschenden Erfolg im Abstiegskampf feierte die TSV Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen gewannen bei der MT Melsungen mit 29:22 (15:14).

DHfK Leipzig - THW Kiel 20:31 (14:13)

Tore DHfK Leipzig: Ivic 5/2, Jotic 4, Krzikalla 4, Milosevic 2, Witzke 2, Binder 1, Esche 1, Sunnefeldt 1

THW Kiel: Ekberg 9/5, Reinkind 6, M. Landin 3, Zarabec 3, Bilyk 2, Duvnjak 2, Pekeler 2, Ciudad Benitez 1, Ehrig 1, Weinhold 1, Wiencek 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 4047

Strafminuten: 2 / 4

Disqualifikation: - / -

SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen 26:21 (13:7)

Tore SG Flensburg-Handewitt: Golla 5, E. M. Jakobsen 5/4, Gottfridsson 4, Einarsson 3, Svan 3, Larsen 2, Wanne 2, Johannessen 1, Steinhauser 1

Frisch Auf Göppingen: Smarason 5, Gulliksen 3, Kozina 3, Zelenovic 3, Ellebaek 2, Schiller 2/2, Bagersted 1, Kneule 1, Lindenchrone Andersen 1

Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg)

Zuschauer: 5019

Strafminuten: - / 2

Disqualifikation: - / -

MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 22:29 (14:15)

Tore MT Melsungen: Reichmann 6/2, Kühn 5, Pavlovic 5, K. Häfner 2, Kalarasch 2, Hörr 1, Kunkel 1

TSV Hannover-Burgdorf: Büchner 8, Kuzmanovski 6, Martinovic 6, Mävers 3/1, Pevnov 3, Brozovic 1, Edvardsson 1, J. Hansen 1/1 Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 2796

Strafminuten: 4 / 2

Disqualifikation: - / -