Kiel trotz 1:3 tiefenentspannt: "Einfach weitergehen"

Völlig gelassen zeigten sich Trainer und Spieler bei Holstein Kiel nach der Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern . Dabei birgt das Restprogramm eine gewisse Brisanz.

Mit breiter Brust in die letzten drei Spieltage: Holstein Coach Marcel Rapp. IMAGO/Eibner

Nach der eindrucksvollen Siegesserie von sechs Spielen (jeweils ohne Gegentor) ist das Selbstbewusstsein bei den Kielern enorm groß. Daran konnte auch die 1:3-Niederlage gegen den überraschend selbstbewusst auftretenden 1. FC Kaiserslautern am Samstag nichts ändern.

"Das sollte kein Beinbruch sein und wirft uns auch nicht um", kommentierte Trainer Marcel Rapp tiefenentspannt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Einfach den Weg weitergehen, dann werden wir noch einige Punkte holen."

"Es ist ja in der Saison nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel verlieren", zeigte sich auch Fiete Arp recht entspannt. "Das darf uns auch mal passieren. Das einzig Wichtige ist, wie wir die 90 Minuten analysieren und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Wir haben es uns erarbeitet, dass wir nach wie vor alles in der eigenen Hand haben.“

Die ersatzgeschwächten Kieler waren vor allem nach dem Wechsel besser im Spiel. In der Drangphase der Norddeutschen war es schließlich FCK-Keeper Julian Krahl, der die Gäste vor weiteren Gegentoren bewahrte und es mit seiner Leistung in die Elf des Tages schaffte. "Der gegnerische Torwart hat eine überragende Leistung gezeigt", lobte auch Rapp, der trotzdem stolz auf die Leistung seiner Mannschaft war.

Direktes Duell mit Düsseldorf am 33. Spieltag

Der Tabellenrechner dürfte derzeit indes ein beliebtes Instrument bei vielen Klubs sein. Das Kieler Restprogramm bei Wehen Wiesbaden (derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz), gegen Fortuna Düsseldorf (direkter Verfolger) und zum Abschluss bei Hannover 96 birgt zumindest an den nächsten beiden Spieltagen eine gewisse Brisanz.

"Holstein spielt eine überragende Saison. Ich lasse mich nicht davon abbringen, dass Kiel diese Saison aufsteigt“, erklärte FCK-Trainer Friedhelm Funkel nach dem Spiel. Übrigens jener Funkel, der 2021 dem Kieler Aufstieg mit dem 1. FC Köln per 5:1-Sieg an der Förde in der Relegation einen Riegel vorschob.