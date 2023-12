Kiel stürmt mit Rekord zur Herbstmeisterschaft

Holstein Kiel hat den FC St. Pauli überflügelt und überwintert als Herbstmeister der 2. Liga. Inklusive Vereinsrekord.

Holstein Kiel ist Herbstmeister! Kurz vor dem Winter. Mit dem 3:0 gegen Hannover 96 am Samstag, dem fünften Sieg in Serie, und dem 1:1-Unentschieden des FC St. Pauli gegen den SV Wehen Wiesbaden am Tag darauf, überflügelten die Störche die Kiez-Kicker und übernahmen die Tabellenspitze.

Kiels Trainer Marcel Rapp bekam die Nachricht am Sonntag beim Familienbesuch auf dem Weihnachtsmarkt - sinnigerweise unweit des Hamburger Millerntores. "Das ist ja Wahnsinn und ein top Ausrufezeichen. Wir können stolz sein, was wir mit harter Arbeit im Kollektiv geschafft haben. Aber es geht weiter, wir bleiben bei uns und machen unser Ding", sagte der 44-Jährige.

Rapp hat mit seinem Team zudem einen Vereinsrekord aufgestellt. 35 Punkte nach 17 Spieltagen hatten die Störche noch nie erreicht. In der Saison 2017/18 war die KSV schon einmal Herbstmeister, mit 33 Zählern. Am Ende der Saison reichte es für die Kieler für Rang 3, sie scheiterten jedoch in der Relegation am VfL Wolfsburg (1:3, 0:1).

Elf Siege insgesamt (Liga-Bestwert), fünf Dreier am Stück, zweimal in Folge kein Gegentreffer - die KSV trumpfte richtig auf in der Hinrunde.

Während Kiel vier Niederlagen schlucken musste, ist der FC St. Pauli noch immer ungeschlagen. Allerdings trennten sich die Hanseaten auch neunmal unentschieden und verloren so am 17. Spieltag die lange gehaltene Tabellenführung. Dem FC St. Pauli sind Konsequenz und Klarheit, über Monate ein Kernmerkmal, abhandengekommen.

In St. Paulis 32 Zweitliga-Spielzeiten seit 1974/75 wurden die Kiez-Kicker nur 2021/22 Herbstmeister, holten damals 36 Punkte. Aktuell stehen sie bei 33 Zählern. Der Vorsprung auf den Tabellendritten und Stadtrivalen Hamburger SV beträgt zwei, der auf den Tabellenvierten Fortuna Düsseldorf drei Punkte.

Nur 2009/10 (33), 2011/12 und 2021/22 (je 36) holten die Hamburger vom Millerntor mehr Punkte in den ersten 17 Spielen als aktuell. In der Saison der bislang einzigen Herbstmeisterschaft 2021/22 war noch Timo Schultz Trainer von St. Pauli. Nach der Rückrunde kamen die Hamburger auf 58 Punkte, holten also nur noch 22 Punkte. Am Ende reichte es für Rang 5, aber somit nicht für den Aufstieg in die Bundesliga.