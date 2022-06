Kiel-Spiel mit Folgen: Über 100.000 Euro Geldstrafe für den HSV

Wegen diverser Vergehen seiner Anhänger beim Nordduell in Kiel (0:1) muss der Hamburger SV eine hohe Geldstrafe zahlen. Auch drei Vergehen beim Heimspiel gegen Ingolstadt wurden geahndet.

Das DFB-Sportgericht ahndete mehrere Vergehen von HSV-Anhänger beim Spiel in Kiel und gegen Ingolstadt. picture alliance / xim.gs

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, hat das Sportgericht den Zweitligisten zu einer Geldstrafe in Höhe von exakt 107.525 Euro "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" beim Spiel in Kiel verurteilt.

Bei jenem Nordduell am 10. April 2022 wurden nach Verbandsangaben "mindestens 58 pyrotechnische Gegenstände gezündet und zwei Raketen abgefeuert. Das Spiel wurde für zehn Minuten unterbrochen." Außerdem ahndete das Sportgericht den Becherwurf eines Hamburger Anhängers in der 65. Minute in Richtung des zur Einwechslung bereit stehenden HSV-Profis Faride Alidou.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, "gegen diese Entscheidung des Einzelrichters kann binnen 24 Stunden Einspruch beim Sportgericht eingelegt werden", heißt es seitens des DFB.

Zugestimmt hat der Klub hingegen einem zweiten Urteil, das eine Geldstrafe von 1800 Euro vorsieht. Bestraft wurden dabei drei pyrotechnische Gegenstände, die beim Einlaufen der Mannschaften vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt abgebrannt wurden.