Kiel siegt gegen Gummersbach bei Sagosens Comeback - Magdeburg müht sich

Der Tabellenzweite Kiel hat sich gegen Gummersbach durchgesetzt. Auch in den späteren Spielen gewannen die Favoriten - lediglich Erlangen fuhr eine überraschende Niederlage ein.

Rekordmeister Kiel setzte sich am Sonntag nach einem schwachen Start noch mit 31:28 (14:14) gegen den Aufsteiger VfL Gummersbach durch. Domagoj Duvnjak erzielte vor den 9827 Zuschauern acht Tore für die Kieler, bei denen der Norweger Sander Sagosen gut sechs Monate nach einer Sprunggelenksfraktur sein Comeback feierte. Für die Gummersbacher war Lukas Blohme mit sieben Treffern am erfolgreichsten.

Die Norddeutschen hatten zu Beginn der Partie große Probleme mit dem stark aufspielenden Neuling. In der sechsten Minute führte Gummersbach mit 5:0. Nach einer knappen Viertelstunde führten die Oberbergischen, die in eigener Halle schon die SG Flensburg-Handewitt bezwungen hatten, mit 10:5.

Erst allmählich kamen die Kieler auf Betriebstemperatur. In der 22. Minute war beim 11:11 das Unentschieden wieder hergestellt, kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Petter Överby beim 15:14 für die erste Führung der Gastgeber. Beim 25:21 (49.) durch Hendrik Pekeler schien der THW das Spiel schon im Griff zu haben. Doch der VfL bäumte sich immer wieder auf und hielt die Begegnung bis in die Endphase spannend.

"Es war ein sehr emotionaler Tag", sagte Sagosen zu seinem Comeback. "Endlich wieder auf dieser Platte, in dieser Halle und vor unseren Fans. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet - Comeback und zwei Punkte. Wir machen weiter, ich auch."

Magdeburg ackert in Hamburg - Zeitstrafen für die Trainer

Magdeburg hatte es in Hamburg schwer. Erst in der 34. Minute kam der Meister erstmals zum Ausgleich. Sieben Minuten vor dem Abpfiff musste der SCM eine doppelte Unterzahl überstehen, ehe Nationalspieler Lukas Mertens mit dem letzten Treffer der Partie alles klar machte. In Torsten Jansen und Bennet Wiegert erhielten in der von beiden Seiten leidenschaftlich geführten Partie beide Trainer eine Zeitstrafe.

Flensburg siegt, Möller verlängert

In Flensburg hielten die Stuttgarter die Partie bis zum 16:17 (34.) offen. Dann hatten die Schwaben der Angriffswucht der SG, bei der Rückraumspieler Lasse Möller seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, nur noch wenig entgegenzusetzen. Der TBV Lemgo Lippe bezwang den HC Erlangen 34:27 (17:16), der Bergische HC setzte sich gegen Frisch Auf Göppingen mit 28:26 (15:10) durch.

Für den HC Erlangen hingegen geriet die Führungsgruppe durch eine unerwartet deutliche 27:34 (16:17)-Niederlage beim TBV Lemgo vorerst außer Reichweite. Die Westfalen vergrößerten mit ihrem Erfolg den Vorsprung auf die Abstiegszone, aus der sich FA Göppingen durch ein 26:28 (10:15) beim Bergischen HC nicht absetzen konnte.

THW Kiel - VfL Gummersbach 31:28 (14:14)

Tore THW Kiel: Duvnjak 8, Reinkind 5, Weinhold 4, Bilyk 3, Ekberg 2/1, M. Landin 2, Pekeler 2, Dahmke 1, Sagosen 1, Wiencek 1, Zarabec 1, Överby 1

VfL Gummersbach: Blohme 7, Jansen 6, Pregler 4, Vidarsson 4, Styrmisson 3, Köster 2, Schluroff 1, Zeman 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 9827

Strafminuten: 4 / 12

SG Flensburg-Handewitt - TVB Stuttgart 29:25 (14:14)

Tore SG Flensburg-Handewitt: J. Hansen 5/1, Golla 4, Röd 4, Gottfridsson 3, Johannessen 3, Pedersen 3, Einarsson 2, Larsen 2, Hald 1, Mensing 1, L. K. Möller 1

TVB Stuttgart: Hanusz 5, Pfattheicher 5/1, Lönn 4, M. Häfner 3, Jer. Müller 3, Nicolaus 2, Forstbauer 1, Röthlisberger 1, Zieker 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 5564

Strafminuten: 2 / 10

Disqualifikation: - / Fernandez (8./Unsportlichkeit)

HSV Hamburg - SC Magdeburg 28:30 (17:16)

Tore HSV Hamburg: Lassen 7, Mortensen 5/3, F. B. Andersen 4, Weller 4, Axmann 3, Baijens 2, Walullin 2, Magaard 1

SC Magdeburg: O. I. Magnusson 10/3, Hornke 3, G. T. Kristjansson 3, Mertens 3, D. Pettersson 3, Musche 2, Saugstrup 2, Ph. Weber 2, Meister 1, Smits 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 5387

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: - / -

TBV Lemgo Lippe - HC Erlangen 34:27 (17:16)

Tore TBV Lemgo Lippe: Zehnder 7/2, Zerbe 6/1, Versteijnen 5, G. Guardiola Villaplana 4, Hutecek 4, Laerke 3, Brosch 2, Suton 2, Simak 1

HC Erlangen: Steinert 6/4, Heiny 5, Jeppsson 5, Zechel 5, Bissel 2, S. Firnhaber 1, Fäth 1, Sellin 1, Zehnder 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 3583

Strafminuten: 4 / 16

Disqualifikation: - / Heiny (57./Unsportlichkeit)

Bergischer HC - Frisch Auf Göppingen 28:26 (15:10)

Tore Bergischer HC: Ladefoged 8, Arnesson 7/4, Beyer 5, Babak 2, M'Bengue 2, A. Gunnarsson 1, Gutbrod 1, Nikolaisen 1, Persson 1

Frisch Auf Göppingen: Kozina 6, Goller 4/3, Kneule 4, Hermann 3, Sarac 3, Ellebaek 2, D. Schmidt 2, Blagotinsek 1, Gulliksen 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 1821

Strafminuten: 8 / 6