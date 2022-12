Kiel schlägt seinen Angstgegner - Magdeburg zieht nach, Flensburg patzt

Fünf Spiele gingen am Sonntag in der HBL über die Bühne. Kiel und Magdeburg setzten sich durch, Leipzig schlug Flensburg ein Schnippchen

Die Handballer des THW Kiel haben das Auswärtsspiel gegen ihren Angstgegner HSG Wetzlar gewonnen. Nach drei Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen gegen die Mittelhessen gewannen die Norddeutschen am Sonntag mit 31:25 (15:13). Die Wetzlarer Jovica Nikolic, Lenny Rubin und Domen Novak sowie die Kieler Sander Sagosen, Magnus Landin, Niclas Ekberg und Nikola Bilyk waren vor den 4246 Zuschauern mit jeweils fünf Treffern die erfolgreichsten Werfer.

Die HSG erwischte einen guten Start in die Partie. Rubin erzielte beim 5:2 in der sechsten Minute die erste Drei-Tore-Führung. Die von einigen Verletzungssorgen geplagten Kieler taten sich zunächst schwer. Ekberg vergab zwei Strafwürfe hintereinander. So dauerte es bis zur 28. Minute, ehe Patrick Wiencek die Gäste beim 14:13 erstmals in Front brachte.

Landin bringt die Wende

Die Wende zum Besseren hatte THW-Trainer Filip Jicha schon zuvor eingeleitet. Für seinen tschechischen Landsmann Tomas Mrkva stellte er Niklas Landin zwischen die Pfosten. Allein die Präsenz des zweimaligen Welthandballers sorgte bei den HSG-Akteuren für gehörigen Respekt. So bekam der Rekordmeister die Partie allmählich in den Griff. Bilyk sorgte mit dem 25:19 (49.) für die Vorentscheidung zugunsten des Tabellenzweiten. "Wir waren konsequent im Angriff, haben gut gedeckt und relativ wenig Fehler gemacht", sagte Landin nach dem Spiel bei Sky.

Magdeburg bleibt dran - Rückschlag für Flensburg

Der SC Magdeburg hat unterdessen den zehnten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann ihr Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe mit 37:33 (19:16). Für die Magdeburger, bei denen sich Spielmacher Gisli Kristjansson am Fuß verletzte, war es ein hartes Stück Arbeit. Die Lemgoer, die zuvor schon gegen den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt gewonnen hatten, ließen sich nicht abhängen. Mit 21:5 Punkten kletterte der SCM auf Platz vier.

Der SC DHfK Leipzig stürzte die SG Flensburg-Handewitt durch seinen 31:30 (17:13)-Erfolg weiter in die Krise. Viggo Kristjansson traf mit der Schlusssirene für die Sachsen, die den fünften Sieg unter ihrem neuen Trainer Runar Sigtryggsson und den sechsten Erfolg in Serie feierten. Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen holte in letzter Sekunde ein 29:29 (14:14) gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Die MT Melsungen und der Bergische HC trennten sich 22:22 (15:13).

HSG Wetzlar - THW Kiel 25:31 (13:15)

Tore HSG Wetzlar: Nikolic 5, Novak 5/1, Rubin 5, Mellegard 2, Nyfjäll 2, Schelker 2, Weissgerber 2/1, Becher 1, E. Schmidt 1

THW Kiel: Bilyk 5, Ekberg 5/1, M. Landin 5/2, Sagosen 5/2, Reinkind 4, Wiencek 4, Dahmke 2, Pekeler 1

Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 4246

Strafminuten: 8 / 10 Disqualifikation: - / -

SC Magdeburg - TBV Lemgo Lippe 37:33 (19:16)

Tore SC Magdeburg: Saugstrup 6, Hornke 5, G. T. Kristjansson 5, O. I. Magnusson 5, Musche 4, Meister 3, Ph. Weber 3, Mertens 2, Smits 2, Bezjak 1, Portner 1

TBV Lemgo Lippe: Zehnder 8/4, Suton 7, Zerbe 5, Hutecek 4, G. Guardiola Villaplana 3, Simak 3, Laerke 1, Schagen 1, Versteijnen 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 6365

Strafminuten: 6 / 6

MT Melsungen - Bergischer HC 22:22 (15:13)

Tore MT Melsungen: Arnarsson 5, Casado 4, A. Gomes 3, J. Fuchs 2, K. Häfner 2, E. Jonsson 2, Beekmann 1, Ignatow 1, Kalarasch 1, Malasinskas 1/1

Bergischer HC: Gutbrod 6, Babak 3, Beyer 3/1, M'Bengue 3, Nikolaisen 3, Ladefoged 2, Persson 1, Stutzke 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 3015

Strafminuten: 2 / 6

SC DHfK Leipzig - SG Flensburg-Handewitt 31:30 (17:13)

Tore SC DHfK Leipzig: V. Kristjansson 9/2, Ivi? 4, Sunnefeldt 4, Witzke 4, M. Gebala 3, Wiesmach 3, Ernst 2, Binder 1, Krzikalla 1

SG Flensburg-Handewitt: L. K. Möller 8, J. Hansen 4, E. M. Jakobsen 4/2, Röd 3, Semper 3, Hald 2, Johannessen 2, Lindskog 2, Golla 1, Larsen 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 4531

Strafminuten: 8 / 8

ASV Hamm-Westfalen - TSV Hannover-Burgdorf 29:29 (14:14)

Tore ASV Hamm-Westfalen: Bornemann 9, Huesmann 6/3, Zintel 6, Sawwas 3, Wieling 3, Leventoux 1, Patrail 1

TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 8/4, Brozovic 5, Büchner 5, Kulesch 4, Mävers 3, Pevnov 2, Michalczik 1, B. Vujovic 1

Schiedsrichter: Thomas Kern (Bellheim)/Thorsten Kuschel (Haßloch )

Zuschauer: 2252

Strafminuten: 12 / 8