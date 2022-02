Kiel schlägt Löwen bei Vranjes-Debüt knapp - Auch Magdeburg im Final Four

Am Sonntag gingen zwei weitere Viertelfinals im DHB-Pokal über die Bühne: Magdeburg wurde seiner Favoritenrolle gegen Minden gerecht, die Löwen mussten sich Kiel knapp geschlagen geben.

Die schier unersättlichen Titeljäger des THW Kiel greifen nach ihrer nächsten Trophäe. Der deutsche Rekordmeister gewann das Topspiel im Viertelfinale des DHB-Pokals bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) und peilt beim Final Four in Hamburg (23./24. April) seinen zwölften Pokalsieg an.

Rekordpokalsieger Kiel legte einen Fehlstart hin und lag bei den Löwen mit ihrem neuen Trainer Ljubomir Vranjes schnell mit 1:4 zurück (6.). Angetrieben von Topstar Sander Sagosen kamen die Gäste dann aber besser ins Spiel und gingen beim 7:6 erstmals in Führung (17.). Die kampfstarken Gastgeber hielten die Begegnung aber bis in die Schlussphase offen, auch wenn sie sich gegen die starke Kieler Abwehr schwer taten.

In der Schlussphase traf Domagoj Duvnjak mit einem strammen Stemmwurf zum 25:23 (58.), unmittelbar darauf wollte Mait Patrail den Ball ins leere Tor werfen, traf aber nur die Latte. Zwar kamen die Löwen 35 Sekunden vor Schluss nach einem Siebenmeter von Andy Schmid doch noch auf 24:25 heran, der THW (ohne Landin und Reinkind) hielt aber anschließend den Ball in den eigenen Reihen und stellte quasi mit dem Schlusspfiff in Person von Niclas Ekberg den 26:24 Endstand her.

Zuvor war Magdeburg durch ein 34:26 (18:11) gegen den Ligakonkurrenten GWD Minden ins Final Four eingezogen. Zuletzt hatte der SCM den Pokal 2016 gewonnen. Gegen Minden zogen die Magdeburger schon bis zur Pause deutlich davon. Der Erfolg des Favoriten geriet auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr in Gefahr.

In dem einseitigen Viertelfinale waren der Niederländer Kay Smits mit neun Toren und der Däne Michael Damgaard (8) am Sonntag vor 2058 Zuschauern die besten Werfer für den klar dominierenden Gastgeber.

Am Samstag hatte sich der HC Erlangen durch ein 29:27 (12:16) beim Zweitliga-Tabellenführer VfL Gummersbach als erste Mannschaft für das Final Four qualifiziert. Das Spiel von Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe gegen die MT Melsungen musste aufgrund mehrerer Coronafälle bei den Gästen verlegt werden.

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel 24:26 (13:12)

Tore: Gensheimer (6/1), Groetzki (4), Nilsson (4), Kohlbacher (4), Schmid (3/1), Kirkelokke (1), Patrail (1), Gislason (1) für Rhein-Neckar - Ekberg (6/2), Sagosen (6), Duvnjak (4), Jacobsen (3), Wiencek (3), Weinhold (2), Bilyk (2) für Kiel - Zuschauer: 2500

SC Magdeburg - GWD Minden 34:26 (18:11)

Tore: Kirsten Evert Smits (9/3), Damgaard (9), Hornke (3), Weber (2), Mertens (2), Jensen (2), Musche (2), Kristjansson (2), Uscins (1/1), Pettersson (1), Chrapkowski (1) für Magdeburg - Urban (6/3), Grebenc (6), Jukic (4), Richtzenhain (4), Korte (3), Schluroff (2), Holzhacker (1/1) für Minden - Zuschauer: 2058