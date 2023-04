Kiel muss vorerst auf Schulz verzichten

Holstein Kiel muss im Saisonendspurt vorerst ohne Marvin Schulz auskommen. Der Mittelfeldmann erlitt eine Bänderverletzung im rechten Knie.

Wie die Kieler am Mittwochvormittag mitteilten, hat sich Marvin Schulz in der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim (0:3) am vergangenen Wochenende eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen. Der 28-Jährige wird damit "vorerst" ausfallen. Um welche Art der Verletzung es sich genau handelt, teilte die KSV nicht mit, ebenso wurde die exakte Ausfallzeit offengelassen.

Schulz kam vor dieser Saison vom FC Luzern an die Förde. Er entwickelte sich auf Anhieb zur Stammkraft, in 21 seiner 26 Ligaeinsätze stand er in der Startelf. So auch bei der Partie in Heidenheim. Bei dieser spielte Schulz über die komplette Spielzeit durch, erst im Anschluss wurde dann die Verletzung diagnostiziert.

Schulz ist bei den Störchen im defensiven Mittelfeld eine feste Größe, entweder als alleiniger Sechser oder auf der Doppelsechs. Gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98 muss KSV-Coach Marcel Rapp am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) nun umstellen. Eine Alternative ist Alexander Mühling.