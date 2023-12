Kiel mit Kantersieg gegen die Recken

3:45"Wir haben in Hannover verloren, das ist noch gar nicht so lange her", erinnerte sich Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler an das 33:36 im November. Den danach eingeleiteten Turn Around setzte der Rekordmeister aber in beeindruckender Manier fort: Erst wurden die Verlängerungen von Rune Dahmke und Samir Bellahcene verkündet, dann mit einem starken Tomas Mrkva im Rücken die Recken distanziert. Am Ende stand ein 34:20 auf der Anzeigetafel. Während der THW dem Spitzen-Trio so auf den Fersen bleibt, rutschen die Recken mit nun 19:17 Punkten ins Mittelfeld.