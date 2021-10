Kiel: Mit der Dreierkette zurück zur defensiven Stabilität?

Neuer Trainer, neues System? Holstein Kiel hat mit Marcel Rapp ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Um die Störche defensiv zu stabilisieren, strebt der 42-Jährige wohl eine veränderte Grundformation an.

Was Kiel in der vergangenen Saison fast in die Bundesliga führte, ist in dieser Spielzeit das große Manko: die defensive Stabilität. Während die Störche in der Vorsaison mit nur 35 Gegentoren die beste Abwehr stellten, kassierte man bisher in neun Spielen bereits 19 Tore - nur Sandhausen (20) und Ingolstadt (23) sind in diesem Ranking noch schlechter.

Nach dem Rücktritt von Ole Werner und der interimsweisen Übernahme des Trainerpostens durch Dirk Bremser, steht mit Marcel Rapp nun ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Was Rapp den verunsicherten Störchen nun vermitteln will, war jüngst im Test gegen Silkeborg (0:0) zu sehen. Mit einer Dreierkette, die Kapitän Hauke Wahl gemeinsam mit Stefan Thesker und Patrick Erras bildete, begann die KSV gegen den dänischen Erstligisten.

Nach 90 Minuten stand hinten die Null, wenngleich zur Pause komplett durchgewechselt wurde und Rapp zurück auf eine Viererkette wechselte. "Das ist auf jeden Fall eine Option für den Zweitliga-Alltag", sprach Kapitän Wahl der Dreierkette dennoch seinen Zuspruch aus.

Entlastung für die Offensive?

Auch Rapp war mit dem Auftritt gegen Silkeborg zufrieden, wenngleich der 42-Jährige "einiges an Material für weitere Trainingseinheiten" aus dem Testspiel zog. "Es war klar, dass noch nicht alles funktioniert", bilanzierte Fin Bartels, der als Offensivspieler durch die Dreierkette entlastet werden könnte, um vorne wieder für mehr Gefahr zu sorgen. Denn auch bei Kiels Top-Scorer aus der Vorsaison (elf Tore, sechs Assists) läuft es bisher noch nicht - nur einmal traf der 34-Jährige bisher.

Mit Ingolstadt wartet auf Kiel nun ein Gegner, der auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt. Die Schanzer, die mit André Schubert ebenfalls einen neuen Trainer verpflichtet haben, verloren in der Liga zuletzt vier Mal am Stück. Der 7:0-Erfolg im Test gegen Nürnberg dürfte dem Tabellenletzten dennoch ein wenig Auftrieb verliehen haben.