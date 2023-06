Kiel lockt serbischen Nationalspieler Ivezic in die 2. Liga

Marko Ivezic wechselt vom serbischen Erstligisten FK Vozdovac zu Holstein Kiel. Bei den Störchen unterschreibt der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2027.

Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen ist Holstein Kiel in Serbien fündig geworden - genauer gesagt beim serbischen Erstligisten FK Vozdovac. Marko Ivezic, ein defensiver Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung auflaufen kann, verstärkt die Störche.

Der 1,91-Meter-Mann unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Über die Ablösemodalitäten - der Vertrag von Ivezic galt dem Vernehmen nach noch bis 2025 - machte die KSV keine Angaben.

Kapitän in der serbischen Liga

Beim FK Vozdovac war der Abräumer gesetzt und führte sein Team in der zurückliegenden Spielzeit sogar als Kapitän auf Platz sieben der ersten serbischen Liga. Insgesamt kommt Ivezic in seinem jungen Alter schon auf 71 Spiele für die Profis von Vozdovac (drei Tore, eine Vorlage). Ende Januar feierte er beim 2:1-Sieg über die USA sein A-Nationalmannschafts-Debüt.

Viel Erfahrung also für einen so jungen Profi. "Marko Ivezic ist trotz seines jungen Alters bereits ein sehr abgeklärter Spieler, der Verantwortung übernimmt und seine Rolle auf dem Feld kennt", erklärte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung. "Gleichzeitig ist er stets darauf aus, sich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass wir Marko für uns gewinnen konnten und denken, dass er sehr gut zu unserer Spielidee passt."

Ivezic will sich "auf hohem Niveau weiterentwickeln"

Ivezic selbst betonte, dass er stolz sei, "Teil dieses Vereins sein zu dürfen" und blickte bereits auf seine Zukunft: "In den nächsten Jahren möchte ich die Mannschaft mit meinen Fähigkeiten unterstützen und hoffe, dass ich mich auf diesem hohen Niveau der zweiten Bundesliga hier in Deutschland weiterentwickeln kann. Mein erstes Ziel ist es aber jetzt, mich schnell einzuleben und zu integrieren."

Für die Kieler ist es bereits der sechste externe Neuzugang für die anstehende Saison. Zuvor wechselten Carl Johansson (IFK Göteborg), Aurel Wagbe (VfL Wolfsburg), Nicolai Remberg (Preußen Münster), Lasse Rosenboom (SV Werder Bremen II) und Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) zum Zweitligisten.

Allerdings mussten die Störche schon zwölf Abgänge verkraften, darunter auch Top-Vorlagengeber Fabian Reese (Hertha BSC), Kapitän Hauke Wahl (St. Pauli) und Fin Bartels (Karriereende).