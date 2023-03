Kiel lässt im Titelkampf Federn - Flensburgs Serie hält mit Mühe

Nach dem Spitzenspiel am Nachmittag gingen vier weitere Partien über die Bühne. Der THW Kiel patzte im Titelrennen gegen Leipzig, Flensburg zog den Hals aus der Schlinge.

Coup an der Förde: Leipzig nach dem Sieg in Kiel. IMAGO/Eibner

Überraschend ging der THW Kiel am Sonntagnachmittag als Verlierer vom Feld. Der Rekordchampion unterlag vor heimischen Publikum DHfK Leipzig 31:34 (11:16). "Die Niederlage tut richtig weh, aber wir müssen sie akzeptieren. Wir haben zu viel Unruhe und kein Selbstvertrauen, das ist das Problem", haderte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak beim Pay-TV-Sender Sky mit dem schwachen Auftritt und prophezeite: "Die Liga ist so eng, das wird ein geiler Kampf bis zum Ende." Denn auch der Tabellenfünfte SG Flensburg-Handewitt (32:10) mischt nach einem 34:32 (18:19) gegen den HSV Hamburg weiter im spannendsten Titelrennen seit Jahren mit.

Die Top 4 der Liga liegen nach dem 22. Spieltag nur einen Minuspunkt auseinander: Die Füchse (37:7 Punkte) verloren die Tabellenführung an die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen. Der SCM (33:7) auf Rang vier schloss auf vier Pluspunkte zu den Berlinern auf und hat zudem noch zwei Spiele in der Hinterhand. Kiel (34:8) ist Dritter, Flensburg (32:10) auf Rang fünf noch in Schlagdistanz.

THW Kiel - SC DHfK Leipzig 31:34 (11:16)

Tore THW Kiel: Sagosen 8, Ekberg 5/2, M. Landin 5/2, Reinkind 5, Duvnjak 3, Bilyk 2, Pekeler 2, Zarabec 1

SC DHfK Leipzig: V. Kristjansson 7/3, Wiesmach 7, Ernst 6, M. Gebala 4, Ivic 3, Binder 2, Matthes 2, Preuss 2, Klima 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 10049

Strafminuten: 6 / 4

SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 34:32 (18:19)

14 Sopiele ungeschlagebn, sechster HBL Sieg

Tore SG Flensburg-Handewitt: Mensing 12, E. M. Jakobsen 8/1, Golla 6, Larsen 3, Röd 3, J. Hansen 2

HSV Hamburg: Mortensen 7/5, Axmann 6, Tissier 4, F. B. Andersen 3, Bergemann 3, Walullin 3, Baijens 2, Magaard 2, Theilinger 1, Weller 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 6300

Strafminuten: 2 / 8

Disqualifikation: - / Schimmelbauer (36.)

TSV Hannover-Burgdorf - ASV Hamm-Westfalen 30:26 (17:12)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Gerbl 5/3, B. Vujovic 5/3, Pevnov 4, Feise 3, Kulesch 3, Mävers 3, Uscins 3, Michalczik 2, Brozovic 1, Weber 1

ASV Hamm-Westfalen: Bornemann 4, Huesmann 4/4, Patrail 4, Zintel 4, von Boenigk 3, Dayan 2, Pretzewofsky 2, Bauer 1, Orlowski 1, Wieling 1

Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 5529

Strafminuten: 4 / 8

HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe 31:31 (16:16)

Tore HC Erlangen: Steinert 7/2, Büdel 5, S. Firnhaber 4, Heiny 4, Zechel 4, Bissel 3, Jeppsson 3, Olsson 1/1

TBV Lemgo Lippe: G. Guardiola Villaplana 6, Zerbe 5/2, Hutecek 4, Versteijnen 4, Brosch 2, Carstensen 2, Schagen 2, Schwarzer 2, Suton 2, Laerke 1, Simak 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 5386

Strafminuten: 8 / 2