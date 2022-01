Kiel im Blick: Terodde trainiert schon wieder

Früher als erwartet mischt Schalkes Torjäger Simon Terodde schon wieder im Training mit. Gut möglich, dass er beim ersten Heimspiel gegen Holstein Kiel in eineinhalb Wochen schon wieder am Ball ist.

Beim Trainingsauftakt vor zwei Tagen hatte Schalkes Torjäger Simon Terodde wegen einer COVID-19 Infektion noch gefehlt, am Dienstag Vormittag stand er aber zumindest schon wieder auf dem Trainingsplatz. "Der Stürmer hat nach einem negativen PCR-Test grünes Licht von den Behörden bekommen", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Itakura fällt noch aus

Wie auch Abwehrchef Ko Itakura war der 33 Jahre alte Angreifer in der Winterpause positiv auf COVID-19 getestet worden. Itakura fällt noch weiter aus, Terodde aber konnte am Dienstag schon wieder leichte Ballarbeit absolvieren. Damit dürfte für den Stürmer genug Zeit verbleiben, um sich zum ersten Zweitligaspiel des neuen Jahres gegen Holstein Kiel in Form zu bringen.

Offen bleibt zunächst noch, ob Terodde schon am Samstag (13 Uhr) im Test gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard wieder eingreifen kann. Das Freundschaftsspiel, wohl das einzige vor dem Wiederbeginn in der 2. Liga, geht über dreimal 45 Minuten, Zuschauer sind im Parkstadion allerdings nicht zugelassen.