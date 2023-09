Kiel II zementiert Spitze - Lohne, Norderstedt und Ottensen straucheln - Lübeck gewinnt spät

In der Regionalliga Nord sorgte der SV Meppen für die erste Pleite von Blau-Weiß Lohne. Holstein Kiel II festigte mit einem Sieg gegen den Bremer SV die Spitze, während Phönix Lübeck als einziger Verfolger durch ein 2:1 in Havelse Schritt halten konnte. Im Krisengipfel zwischen Oldenburg und Drochtersen/Assel gab es keinen Sieger.

Joker sticht: Lübeck bleibt dank Stöver oben dran

Beim im Tabellenkeller feststeckendem TSV Havelse hatte der 1. FC Phönix Lübeck Probleme, entführte aber dennoch die Punkte durch ein Tor in der Nachspielzeit. Damit bleibt die Adigo-Elf Spitzenreiter Holstein Kiel II auf den Fersen. Die Gastgeber begannen forsch und hatte früh erste Abschlüsse. In der 8. Minute ging es schnell. Düker eroberte den Ball, Riedel flankte von rechts und in der Mitte bugsierte Engelking den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Havelse blieb am Drücker, schaffte aber nicht, den zweiten Treffer nachzulegen. Die Gäste dagegen brauchten bis zu ihrer ersten wirklich gefährlich Aktion bis zur 20. Minute. Opitz parierte jedoch gegen Fritzsche und Hyseni. Der Ausgleich deutete sich an und folgte dann auch in der 25. Minute durch Taritas. Spätestens jetzt war Lübeck drin im Spiel. Bis zur Pause blieb es aber beim 1:1, weil Bocks Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Im zweiten Durchgang war Phönix zunächst tonangebend, nutzte seine Möglichkeiten aber nicht. Nach einer Stunde wurde Havelse offensiv wieder stärker. Engelking zielte allerdings zu hoch und Riedel hatte Aluminiumpech. Danach war die Luft etwas raus - bis zur Nachspielzeit. Da tauchte der eingewechselte Stöver plötzlich frei vor dem Tor auf und netzte zum Last-Minute-Sieg für die Adler ein.

Ottensen lässt abreißen

Nächster Rückschlag für Ottensen im Kampf um die Tabellenspitze: Im Heimspiel gegen Hannover II unterlag Teutonia 2:3. In einer wilden Anfangsphase lag die Heimelf zunächst 0:2 durch Doppelpacker Gindorf zurück, der Momuluh-Flanke traf und einen Foulelfmeter verwandelte (11., 14.). Doch so schnell Hannover die Zwei-Tore-Führung herausschoss, so schnell war sie auch wieder weg. Istefo (20.) und Siala (23.) egalisierten den Spielstand wieder. Beide kamen zwar weiterhin zu Chancen, Tore sollten aber erst einmal keine mehr fallen. Im zweiten Abschnitt köpfte Popovic in der 54. Minute den Siegtreffer für die Gäste ein. Ottensen hatte noch einige Gelegenheiten zum Ausgleich, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten Stahl, der seinem Team am Ende den Sieg festhielt.

Norderstedt hadert mit der Chancenverwertung

Eintracht Norderstedt musste sich gegen den SSV Jeddeloh II mit einem Unentschieden zufriedengeben. Von Anhalt brachte die Hausherren dabei schon früh in Führung, als er nach einem Zehir-Schuss richtig stand und abstaubte (2.). Norderstedt blieb nach der frühen Führung offensivfreudig, der Eintracht gelang es aber nicht für klarere Verhältnisse zu sorgen. Fast aus dem Nichts gelang Jeddeloh der Ausgleich. Brinkmann bediente mit einer Brustablage Bennert, der setzte erfolgreich zum Fallrückzieher an (31.) - Traumtor. Auch im zweiten Durchgang legten die Gastgeber schnell vor. Keeper Kolifoukas fuhr von Anhalt in die Beine, den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Zehir sicher (51.). Wieder war die Smith-Elf nun am Drücker, ging aber weiter fahrlässig mit ihren Chancen um. Unter anderem traf Gutmann aus sieben Metern nur die Latte. Das sollte sich rächen. Exner klärte nicht ausreichend, Schaffer traf aus der Drehung zum späten Ausgleich und Endstand (86.). Damit fehlen Norderstedt nun schon fünf Punkt auf die Spitze.

Spelle-Venhaus holt wichtige Punkte

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und gingen durch Wranik in Führung, der nach einem Steilpass alleine vor dem Gästetor auftauchte (12.). Oswald ließ zehn Minuten später das 2:0 liegen, Pachulski reagierte gut. Nach einer halben Stunde kam auch Kilia Kiel erstmals gefährlich vor das Tor, Seidel brachte eine Flanke aber nicht an Niemann vorbei. Im zweiten Durchgang gehörten Spelle-Venhaus die besseren Chancen, bis zur Entscheidung dauerte allerdings bis zur 86. Minute. Elpermann traf aus spitzem Winkel. Kemna hätte sogar noch auf 3:0 erhöhen können, schob den Ball aber am leeren Tor vorbei, nachdem er Pachulski umkurvt hatte. Am zweiten Erfolg der Gastgeber gab es dennoch freilich nichts mehr zu rütteln. Spelle-Venhaus zieht damit nach Punkten mit Kiel gleich.

Hamburger Kellerduell geht an den HSV

Aufatmen bei der Zweitliga-Reserve des HSV: Am Samstagnachmittag setzten sich die Rothosen im Hamburger Kellerduell souverän gegen den Eimsbütteler TV durch und distanzierten sich dadurch vorübergehend von der Gefahrenzone. Die Jungprofis begannen druckvoll und bemühten sich um Spielkontrolle. Eimsbüttel überließ den Hausherren den Ball, konzentrierte sich zunächst auf eine geordnete Defensivleistung und suchte sein Heil über Standardsituationen. Hamburg war über weite Strecken aber schon das deutliche bessere Team und belohnte sich in der 16. Minute folgerichtig auch mit dem 1:0. Eine herrliche Flanke von Oliveira von rechts auf den zweiten Pfosten nickte Harz ohne große Mühe in die Maschen. Die Gäste bemühten sich um eine schnelle Antwort. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte bekam Bär aber nicht genügend Druck hinter den Ball (18.). Generell war es das dann aber erst einmal mit den ganz großen Highlights der Partie. Als sich beide Teams quasi schon mit der knappen Pausenführung des HSV abgefunden hatten, schlug die Profi-Reserve ein weiteres Mal zu. Rexhepi drang über die linke Außenbahn in den Strafraum ein und bediente Sanne, der die Kugel wuchtig unter die Latte jagte. Die Gäste-Hypothek für die zweite Halbzeit war nun richtig schwer. Nach der Pause wurde die Partie aber erst einmal etwas ruppiger. Eine ganze Welle an gelben Karten nahm der Partie gehörig den Wind aus den Segeln. Mit der gelb-roten Karte für Lucht in der 77. Minute oder spätestens mit dem 3:0 durch Doppelpacker Sanne war dann schließlich der Deckel drauf.

St. Pauli schrubbt Flensburg

Fünf Spiele in Folge ohne Niederlage (davon aber lediglich nur ein Sieg) hatten den Himmel über dem Vereinsgelände von Weiche Flensburg jüngst etwas aufklaren lassen. Im Duell mit der Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli verfiel Weiche nun aber wieder in alte Muster und kam mit 0:5 unter die Räder. Ein früher Gegentreffer leitete den völlig gebrauchten Nachmittag aus Sicht der Hausherren ein. Dühring brachte St. Pauli mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (7.). Weiche, vom Gegentreffer geschockt, bekam in der Folge keinen Fuß auf den Rasen. St. Pauli machte selbst zwar wenig für das Spiel, unzählige Unkonzentriertheiten und Abstimmungsfehler im Flensburger Offensivspiel öffneten aber immer wieder Räume für Gegenstöße. Dennoch blieb es bis weit in die zweite Hälfte bei der knappen Führung für die Gäste. Als dann aber Winter in der 65. Minute nach toller Vorarbeit von Kankowski auf 2:0 erhöhte, war es um Weiche geschehen. Die Hausherren stellten den ohnehin schon zaghaften Widerstand nun völlig ein und kamen noch völlig unter die Räder. In der 77. Minute beseitigte Winter alleine vor Weiche-Schlussmann Heim mit seinem Doppelpack die letzten Zweifel am vierten Saisonsieg. In den Schlussminuten machte es Ulbricht mit einem Blitz-Doppelpack sogar noch richtig deutlich (87./90.)

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Jungstörche enteilen der Konkurrenz

Mit einem gemütlichen Vier-Punkte-Vorsprung haben sich die Kieler Jungstörche an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord eingenistet. Gegen den Bremer SV feierte die Mannschaft von Sebastian Gunkel einen 3:1-Erfolg und somit den siebten Sieg im achten Saisonspiel. Für den Bremer SV setzt sich die Serie von zwei, nun drei sieglosen Partien in Folge fort. Der BSV wollte dem Primus mutig gegenübertreten, wurde dafür aber bereist in der ersten Hälfte bestraft. Nach einer halben Stunde hatte Kulikas zu viel Platz und erzielte die Führung für die Hausherren. Wenig später war wieder Kulikas zur Stelle und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Damit war die Straße zum Erfolg aus Kieler Sicht glatt asphaltiert. In der zweiten Hälfte bäumten sich die Gäste zwar noch einmal auf und kamen in Person von Tunc nach 63 Minuten sogar zum Anschlusstreffer. Als Partycrasher sollten sich die Hansestädter aber nicht mehr erweisen. In der 81. Minute machte Fehler den Deckel zum 3:1-Sieg drauf.

Kein Sieger im Krisenduell

Mit der SV Drochtersen/Assel und dem VfB Oldenburg standen sich am späten Samstagnachmittag zwei Teams gegenüber, die eigentlich den Anspruch haben, mindestens zum oberen Drittel der Liga zu gehören. Während Drochtersen nach dem kompletten Fehlstart in die neue Saison zuletzt mit drei Partien in Folge ohne Niederlage zumindest wieder etwas in die Spur fand, hinkt Oldenburg seinen Ansprüchen nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Partien weiterhin meilenweit hinterher. Im Krisenduell ging es also für beide Teams darum, Meter zur Abstiegszone gutzumachen - ein Unterfangen, das letztlich keiner Partie gelingen sollte. In einer kämpferischen Partie trennten sich die Krisen-Klubs leistungsgerecht mit 1:1. Drochtersen erwischte den besseren Start in die Partie und ging nach 22. Minuten durch Göttel in Führung. Oldenburg schüttelte sich kurz und fand noch vor der Pause die passende Antwort. In der 40. Minute war Abwehrmann Schröder zur Stelle und stellte alles auf Null. Nach der Pause wollte keine Seite mehr ins letzte Risiko gehen, so blieb es schließlich beim 1:1.

Meppen beendet BWL-Serie

Der SV Meppen bremste am Freitagabend Blau-Weiß Lohne aus, das seine erste Saisonpleite hinnehmen musste. Dabei spielte den Gastgebern ein früher Treffer in die Karten. Nach einem Fehlpass von Bredol ging es schnell, über mehrere Stationen landete der Ball beim Ex-Lohner Schepp, der die Kugel vorbei an Bollmann und mithilfe des Innenpfostens in der 6. Minute im Tor unterbrachte. Ansonsten war es zu Beginn vor beiden Toren recht ruhig. Das sollte sich jedoch noch ändern, weil vor allem der SVM immer wieder zu Abschlüssen kam. Möller hatte das 2:0 auf dem Fuß, verzog jedoch knapp (22.). Schepp scheiterte kurz darauf an Bollmann, der in der 28. Minute auch gegen Evseev zur Stelle war. Das Tor fiel auf der anderen Seite. Bredol bediente mit einem Querpass Tönnies, der den Konter erfolgreich abschloss (34.). Lohne war nun am Drücker und schnitt sich kurz vor der Halbzeit ins eigene Fleisch: Seidel wurde beim Versuch, den Ball mit dem Kopf abzulegen, grob von Oevermann gefoult - glatt Rot und Elfmeter für den SVM waren die Konsequenz. Den Strafstoß verwandelte Evseev sicher zur erneuten Führung (43.). Nach der Pause verpasste Janssen zunächst das 3:1, traf nur den Querbalken (55.). Im Gegenzug verzog Tönnies. Ansonsten tat sich Meppen in Überzahl aber schwer, gegen tiefgestaffelte Gäste zu Torchancen zu kommen. In der 67. Minute erwies Wengerowski Lohne einen weiteren Bärendienst, als er wegen Meckerns seine zweite gelbe Karte sah. Doch selbst mit zwei Mann mehr kam Meppen nur selten zu Abschlüssen. Und Lohne? Die Blau-Weißen zeigten sich in der 84. Minute bei einem Eckball mal wieder in der Offensive und van den Berg nickte prompt zum 2:2 ein. Der SV Meppen versuchte noch einmal zu antworten, jedoch fehlte die letzte Konsequenz. Bis in die Nachspielzeit, dann tauchte nämlich Benke vor Bollmann auf, umkurvte den Keeper und löste bei den über 5.500 SVM-Fans Ekstase aus (90.+2).