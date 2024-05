Kiel holt Regionalliga-Torschützenkönig Harres aus Homburg

Holstein Kiel rüstet nach dem Bundesliga-Aufstieg in der Abteilung Attacke nach: Regionalliga-Torschützenkönig Phil Harres wechselt im Sommer drei Ligen höher.

Mit Andu Yobel Kelati (Mittelfeld, TSG Hoffenheim II) und Max Geschwill (Abwehr, SV Sandhausen) hatte Holstein Kiel bis dato zwei Sommerneuzugänge präsentieren können. Am Mittwoch kam mit Phil Harres ein weiterer dazu.

"Mit Phil Harres konnten wir einen variablen und entwicklungsfähigen Stürmertypen für uns gewinnen, der in dieser Saison mit 24 Treffern in 34 Spielen Toptorschütze in der Regionalliga Südwest geworden ist", wird Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann auf der KSV-Website zitiert: "Daher sind wir sicher, dass Phil sich hier bei Holstein weiterentwickeln und uns mit seinen Qualitäten helfen kann."

Direkt drei Ligen höher

Harres' Zahlen aus der Saison 2023/24 sind schlichtweg beeindruckend: Neben 24 Toren in 34 Regionalliga-Partien (dazu zwei Assists) erzielte der 22-jährige Angreifer auch zwei Treffer im DFB-Pokal (drei Einsätze) sowie zwei im Saarlandpokal (fünf Einsätze).

Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung hier in Kiel. Phil Harres

"Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung hier in Kiel", sagt Harres, für den es im Sommer direkt drei Ligen höher geht: "Holstein hat in der Vergangenheit schon auf junge Spieler gesetzt, die eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Diesen Weg möchte ich auch gehen, mich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft und dem Verein helfen, gemeinsam erfolgreich zu sein."

Tore gegen Darmstadt und Fürth

Harres durchlief verschiedene Jugendabteilungen, spielte beim VfL Bochum, bei Preußen Münster und auch Dynamo Dresden. Im Profi-Bereich ging es von Dresden leihweise zum SSV Ulm 1846 Fußball, zu Viktoria Berlin und schließlich im vergangenen Sommer dann fest zum FC 08 Homburg.

Dort schlug Harres derart ein, dass er in der neuen Saison auf Einsätze gegen Leverkusen, Bayern, Stuttgart oder Dortmund hoffen kann. Im DFB-Pokal traf Harres sowohl gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt (3:0) sowie in der zweiten Runde gegen Zweitligist Fürth (2:1).