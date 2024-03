Kiel holt "Offensiv-Allrounder" Kelati aus Hoffenheim

Holstein Kiel hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Offensivspieler Andu Yobel Kelati (21) wechselt von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim an die Förde.

Die KSV hat die erste Verpflichtung für die neue Saison bekanntgegeben. Offensivspieler Andu Yobel Kelati kommt von Hoffenheim II an die Kieler Förde und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

"Mit Andu Kelati gewinnen wir einen jungen Offensiv-Allrounder, der hervorragend in unser Profil passt", wird Carsten Wehlmann, neuer Geschäftsführer Sport und Vize-Präsident der KSV, in einer Vereinsmitteilung zitiert. Kelati bringe zudem "alle Voraussetzungen mit, um unsere Offensive noch variabler zu machen. Dazu steckt in ihm noch großes Entwicklungspotenzial", so Wehlmann weiter.

17 Tore in 55 Partien

Der Rechtsfuß mit eritreischen Wurzeln wurde in seiner Heimatstadt beim FSV Frankfurt ausgebildet, spielte dort von 2012 bis 2022. Anschließend schloss sich Kelati der Zweitvertretung des Bundesligisten an. In der Regionalliga Südwest bestritt er für die Kraichgauer bis heute insgesamt 55 Partien und erzielte dabei 17 Tore.

"Ich freue mich sehr darauf, in ein paar Monaten Teil dieses Vereins zu sein. Kiel ist eine spielstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft, in der meine Stärken sehr gut zum Tragen kommen können. Nun gilt mein ganzer Fokus allerdings bis zum Ende der Saison meinem jetzigen Team in Hoffenheim", so Kelati, der mit der TSG eine starke Saison spielt. Nur fünf Punkte trennt Hoffenheim von Tabellenführer Stuttgarter Kickers.

Gut möglich, dass Kelati ab kommender Saison Bundesliga-Spieler ist, schließlich belegt die KSV aktuell Platz zwei in der 2. Liga - mit fünf Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten Hamburger SV. Nach der Länderspielpause empfängt Kiel zuhause Hansa Rostock zum Nord-Duell.