Kiel glaubt an das "Wunder von Paris" - In Magdeburg ist alles offen

Am Mittwochabend stehen für die deutschen Vertreter die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League an. Während der THW Kiel in Paris einen Vier-Tore-Rückstand aufholen muss, ist für Magdeburg nach dem 22:22 gegen Wisla Plock alles offen.

Die Hypothek ist groß für den THW Kiel vor seinem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr) bei Paris St. Germain. Zuhause unterlag man dem französischen Star-Ensemble mit 27:31 und muss nun eine Woche später deutlich gewinnen, um den Traum vom Champions-League-Titel am Leben zu halten. Vom "Wunder von Paris" war die Rede, bevor sich die Zebras am Dienstag gen französischer Hautstadt aufmachten. "Ich habe den großen Glauben an meine Mannschaft, dass wir überall mit vier oder mehr Toren gewinnen können - auch in Paris", gab sich Nationalspieler Rune Dahmke hoffnungsfroh.

Die Stimmung in Kiel ist gut, die Motivation riesig. Doch gelingt es dem THW, den Vier-Tore-Rückstand zu drehen? "Wir werden Mittwoch bereit sein", versprach THW-Trainer Filip Jicha: "Ich glaube an meine Spieler, sie sind wirklich spezielle Charaktere. Und wir werden versuchen, das Wunder von Paris zu schaffen."

Letzter internationaler Auftritt für drei Kieler - Was macht Magdeburg?

Vor allem für drei Kieler ist die Tour nach Frankreich etwas Besonderes, ist sie doch für Niklas Landin, Sander Sagosen und Miha Zarabec unabhängig vom Ausgang die letzte große Auslandsreise mit dem THW - das Final-Four findet in der Kölner Lanxess Arena statt. Landin zieht es im Sommer nach acht Jahren in Kiel in die dänische Heimat nach Aalborg, Torjäger Sagosen (seit 2020 beim THW) schließt sich Kolstad Handball in der norwegischen Heimat an und Spielmacher Zarabec (seit 2017 in Kiel) wechselt zu Wisla Plock nach Polen.

Apropos Plock: Die Polen sind zwei Stunden vor Beginn des Kieler Gastspiels in Paris ebenfalls im Einsatz - und gastieren beim SC Magdeburg. Der hat nach dem Hinspiel deutlich bessere Karten als der THW. Zwar gab man eine Fünf-Tore-Führung in Polen leichtfertig aus der Hand, doch das 22:22 lässt sich am Mittwoch deutlich leichter in einen Sieg biegen. "Mit unseren Fans im Rücken wollen wir den Einzug ins Halbfinale schaffen", gab sich Magdeburgs Rechtsaußen Tim Hornke siegessicher. In den Augen von Trainer Bennet Wiegert spricht vor allem die Leistung am vergangenen Wochenende für sein Team: "Der Sieg bei den Löwen (37:35, Anm. d. Red.) wird uns einen gewaltigen Schub geben und für den Rest sorgen unsere Fans in der GETEC Arena.“