THW Kiel beendet Sieglos-Serie in der Champions League

Der THW Kiel hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein Vorrundenspiel in der Champions League gewonnen. Gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gab es am Donnerstag einen 37:33-Heimerfolg.

Abwehraktion von Patrick Wiencek gegen Thibaud Briet. IMAGO/Claus Bergmann