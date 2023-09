MT wie im Dezember 2012: Kiel verliert auch gegen Melsungen

Der THW Kiel ist nach starkem Start in die Pflichtspielsaison 2023/24 in dieser Woche ins Stolpern geraten. Nach der zweiten Niederlage in Folge steigt der Druck im hohen Norden.

Der THW Kiel schlittert auf seine erste Mini-Krise in dieser Saison zu. Der vor dem Nordderby noch makellose Rekordmeister kassierte am Sonntag gegen die MT Melsungen eine überraschend deutliche 30:35 (13:13)-Heimniederlage - die zweite Pleite in Folge.

Im ersten Abschnitt war es eine Partie, die ein ständiges Auf und Ab bedeutete. Von 1:2 spurtete der amtierende Titelträger - angeführt von Eric Johansson (drei Würfe, drei Tore) - auf 4:2, konnte sich aber zu keiner Zeit entscheidend absetzen. Immer wieder hatte das geduldig angreifende Melsungen passende Antworten, von 4:7 ging es auf 10:10 aus MT-Sicht. Zur Pause stand es noch immer unentschieden. Auch weil beide Keeper kein wirklicher Faktor waren - THW-Keeper Tomas Mrkva und Melsungens Schlussmann Nebojsa Simic standen bei je drei mageren Paraden.

Nach dem Kieler Treffer zum 15:14 kippte die Partie dann komplett. Zu Gunsten der Gäste. Durch einen 6:0-Lauf setzte sich Melsungen vorentscheidend auf 20:15 ab und verteidigte den Vorsprung in der Folge recht clever. Großes Kieler Problem war die Abschlussschwäche: Nur 17 der 34 Würfe nach 45 Minuten hatten ihr Ziel gefunden.

Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Hausherren beim 17:26 sogar mit neun Treffern zurück. "In dieser Phase waren wir einfach nicht gut genug", haderte THW-Rückraumspieler Harald Reinkind. Beim 28:30 schnupperte der THW nochmal kurz an einem Comeback, erzielte nach der 55. Minute aber nur noch zwei eigene Treffer. Am Ende stand eine verdiente 30:35-Niederlage, die den Druck auf das Team von Cheftrainer Filip Jicha erhöht. Mit nun vier Minuspunkten befindet sich Kiel in der Rolle des Jägers.

Kastening: "Unglaubliches Gefühl, in Kiel mal zwei Punkte mitzunehmen"

Beste Werfer bei den Nordhessen, die erst zum zweiten Mal überhaupt in Kiel gewinnen konnten, waren der Isländer Elvar Örn Jonsson mit neun Treffern und Linkshänder Ivan Martinovic mit acht Toren. Beim THW traf Nikola Bilyk siebenmal. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, in Kiel mal zwei Punkte mitzunehmen", strahlte MT-Rechtsaußen Timo Kastening am Mikrofon von "Dyn".

Den bislang letzten Auswärtssieg in Kiel hatte Melsungen am 9. Dezember 2012 feiern können, als die MT mit 29:25 beim Rekordmeister triumphierte. Nach vier Bundesligasiegen zum Start wird spannend zu beobachten sein, wie hoch hinaus es für die Nordhessen in dieser Saison gehen kann. Im Gegensatz zur Konkurrenz muss die MT auch nicht mit internationaler Belastung kämpfen, kann sich voll auf Liga und DHB-Pokal konzentrieren.

THW Kiel - MT Melsungen 30:35 (13:13)

Tore für Kiel: Bilyk 7, Johansson 5, Reinkind 5, Dahmke 4, Ekberg 3/1, Wiencek 2, Duvnjak 1, M. Landin 1, Wallinius 1, Överby 1

Tore für Melsungen: E. Jonsson 9, Martinovic 8/5, Balenciaga Azcue 4, Kastening 4/1, Arnarsson 3, Kristopans 3, D. Mandic 3, Sipos 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 10.109

Strafminuten: 6 / 10

Disqualifikation: - / -