Trotz Saugstrup-Schock: Magdeburg gewinnt Krimi gegen Kiel und steht im Final Four

In einem wahren Krimi setzte sich der SC Magdeburg im Pokal-Viertelfinale in Hamburg gegen Kiel in der Verlängerung durch. Einen Wermutstropfen gab es dennoch für den amtierenden Meister.

Tragische Figur: Magdeburgs Magnus Saugstrup erhält Genesungswünsche von Kiels Sander Sagosen. picture alliance / Eibner-Pressefoto