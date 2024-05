40 gute Minuten reichen nicht: Leipzig verliert deutlich in Kiel

Gegen den SC DHfK Leipzig wollte der THW Kiel im letzten Heimspiel der Saison gleich in zweierlei Hinsicht Wiedergutmachung leisten. Das Hinspiel in Leipzig ging 34:35 verloren, zuletzt geriet man beim 29:40 in Gummersbach unter die Räder. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte man sich schlussendlich mit einem deutlichen 37:28 (15:16)-Heimsieg vom Kieler Publikum verabschieden.

Bei seinem letzten Pflichtspiel in der Wunderino Arena steuerte Niklas Ekberg elf Tore zum Heimsieg der Kieler bei. Sascha Klahn