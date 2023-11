Der HSV will in Kiel auf fremdem Terrain endlich seine Auswärtsflaute beenden. Während die Hanseaten in der Heimtabelle mit 18 Punkten aus sechs Spielen makellos sind, steht mit sechs Punkten Rang zehn in der Auswärtstabelle. Ihren letzten Auswärtssieg in der Liga holten die Rothosen am 4. Spieltag beim 1:0 in Hannover.