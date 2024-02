THW Kiel hat nach zäher zweiter Hälfte das CL-Viertelfinale vor Augen

Der THW Kiel hat mit einem insgesamt ungefährdeten in der zweiten Halbzeit aber zähen Sieg gegen Pelister Bitola den nächsten großen Schritt in Richtung direkten Viertelfinaleinzug in der Machineseeker EHF Champions League im Handball gemacht. Nach einem 19:10 zur Pause steuerte der THW zu einem 29:23-Erfolg, die Gäste - ohne Punkt als Schlusslicht angereist - feierten mit der gewonnenen zweiten Hälfte zumindest einen Achtungserfolg.

Elias Ellefsen á Skipagötu erzielte für den THW Kiel im Spiel gegen Pelister Bitola acht Treffer. Sascha Klahn