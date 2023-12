An das letzte Aufeinandertreffen der beiden wird sich die eine Seite wohl gerne zurückerinnern, die andere wohl eher weniger. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison kassierten die Hannoveraner eine derbe 1:5-Heimpleite. Immerhin im Direktvergleich hat 96 die Nase vorn. In 17 Aufeinandertreffen in Liga zwei und DFB-Pokal steht es für Hannover 9:5 (bei 3 Remis).