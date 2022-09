36:26 - Kiel gibt sich beim CL-Auftakt gegen Elverum keine Blöße

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist mit einem standesgemäßen Erfolg in die Champions-League-Saison gestartet. Gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball setzte sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in ihrem Auftaktspiel in Gruppe B mit 36:26 (17:13) durch.

Rune Dahmke bejubelte einen Treffer gegen Elverum. IMAGO/Eibner