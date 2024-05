Pichlers Blitztor ebnet den Weg: Kiel steigt erstmals in die Bundesliga auf

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steigt Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga auf. Gegen Fortuna Düsseldorf reichte den Störchen ein 1:1-Unentschieden.

Störche-Coach Marcel Rapp veränderte seine Startelf nach dem 1:0-Sieg in Wiesbaden auf drei Positionen. Rosenboom, Machino und Pichler rückten in die erste Elf für Becker (verletzt), Remberg und Arp (beide Bank).

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune nahm nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Nürnberg zwei Änderungen an seiner Startelf vor. De Wijs ersetzte Siebert, der sich im Training unter der Woche einen Sehnenabriss im Oberschenkel zugezogen hatte. Zudem kehrte der zuletzt gelbgesperrte Klaus zurück, dafür nahm Sobottka zunächst auf der Bank Platz.

Pichler mit dem Traumstart für Kiel

Die Vorzeichen waren von Beginn an klar. Den Gastgeber reichte bereits ein Remis, um vorzeitig den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte feiern zu dürfen. Die Fortuna dagegen - durch die Niederlage des HSV in Paderborn bereits sicher mindestens in der Relegation - wollte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte auf Kiel heranrücken und so die eigene Chance auf den direkten Aufstieg wahren.

Und für Kiel hätte der Start des Spiels nicht besser verlaufen können. Bereits nach zwei Minuten ließ Pichler per Kopf das Stadion das erste Mal aufjubeln. Die Fortuna war aber um direkte Antwort bemüht. Nach einem Zusammenprall von Klaus - der daraufhin ausgewechselt werden musste - und Weiner blieb Vermeijs Kopfball an Erras hängen (4.).

VAR-Glück für Kiel - Bernhardsson lässt das 2:0 liegen

Ein vermeintliches Handspiel des Kielers wurde daraufhin vom VAR gecheckt. Trotzdem entschied sich der Unparteiische Sven Jablonski auch nach Ansicht der Bilder gegen einen Elfmeter - eine aus Kiel-Sicht durchaus glückliche Entscheidung, da der Ball ansonsten wohl reingegangen wäre.

Nach einem turbulenten Start wurde das Spiel etwas ruhiger, ohne aber an Fahrt zu verlieren. Tzolis (10.), Oberdorf (11.), Tanaka (13., 18.) und auch Niemiec (16.) machten aber allesamt zu wenig aus den sich bietenden Gäste-Möglichkeiten. Düsseldorf hatte die deutliche Oberhand an Abschlüssen, Gefahr ging dabei aber auch durch Vermeij (26.) nicht aus. Gefährlich wurde es stattdessen auf der anderen Seite: Bernhardsson ließ frei vor dem Tor die Riesengelegenheit auf das 2:0 liegen (36.).

Düsseldorf versuchte es in der Folge vermehrt mit hohen Bällen in den Sechzehner - jedoch ohne Erfolg. So ging es mit einem 1:0 für die Hausherren in die Kabine.

Tzolis gleicht vom Punkt aus

Chancentechnisch konnte Durchgang zwei zunächst nicht an die erste Hälfte anknüpfen. Bis auf Iyohas (52.) und Machinos (60.) Distanzversuche passierte vor den Toren kaum etwas. Bis in die 67. Minute, als Niemiec im Duell mit Holtby zu Boden ging. Sven Jablonski, der sich zunächst gegen einen Strafstoß entschieden hatte, revidierte seine Entscheidung aber nach Ansicht der Bilder. Tzolis nahm sich der Sache an und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1 (70.).

Die Fortuna blieb am Drücker, Kiel fokussierte sich stattdessen auf die Defensive. Weiner bewahrte seine Elf mit einer starken Parade gegen Tzolis das Remis (80.). Ansonsten hatte die Fortuna zwar die Spielkontrolle, aber keine nennenswerten Chancen. So ergaben sich am Ende Räume, die Remberg beinahe mit dem 2:1 bestrafte (90.). Einzig Tzolis' Abschluss brachte das Tor der Kieler noch einmal in Bedrängnis (90.+4).

Kiel steigt erstmals in die Bundesliga auf

Wenig später pfiff der Unparteiische Sven Jablonski ab. Umgehend wurden die Spieler von Kiel von den eigenen Anhängern beglückwünscht, denn durch das Remis gelang den Störchen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Düsseldorf wiederum wird aller Voraussicht nach den Weg in die Relegation antreten müssen - hat der FC St. Pauli doch am Sonntag die Chance, Kiel mit mindestens einem Remis gegen den bereits abgestiegenen VfL Osnabrück zu folgen.

Zum Abschluss der Zweitliga-Saison reist Holstein Kiel am nächsten Sonntag (15.30 Uhr) zu Hannover 96, zeitgleich empfängt Düsseldorf den 1. FC Magdeburg.