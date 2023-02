Machtdemonstration: Kiel lässt Celje nicht den Hauch einer Chance

Der THW Kiel hat beim letzten Gruppenphasen-Heimspiel der Champions-League-Saison ein Zeichen gesetzt. Mit dem klaren 39:27-Erfolg gegen RK Celje sicherten sich die Norddeutschen vorzeitig den vierten Platz in Gruppe B.

Magnus Landin war mit neun Treffern der beste Werfer der Kieler. Für die Gäste waren Ante Ivankovic, Mitja Janc und Matic Suholeznik je fünfmal erfolgreich.

Chance auf Rang drei am letzten Spieltag

Die Kieler bleiben mit jetzt 14:12 Punkten Tabellenvierter der Gruppe B, haben sich aber die Chance erhalten, am letzten Spieltag in der kommenden Woche noch den dritten Rang zu erreichen. Für Celje steht fest, dass die Saison in der Königsklasse nach der Vorrunde beendet ist.

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an die Partie, setzten sich über 9:6 (14. Minute) auf 14:10 (23.) ab. Restlos überzeugen konnte der deutsche Rekordmeister aber vor allem in der Offensive nicht. So blieben die Slowenen, die das Hinspiel überraschend mit 38:36 gewonnen hatten, zunächst in Schlagdistanz.

Kiel zieht im zweiten Durchgang davon

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Kieler weiter fort. Beim 27:20 (43.) betrug der Vorsprung erstmals sieben Treffer. Torhüter Niklas Landin gab mit seinen Paraden Sicherheit. Als Rechtshänder Rune Dahmke von Rechtsaußen zum 30:21 (48.) traf, war die Vorentscheidung gefallen.