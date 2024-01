Dann ist Schluss in Kiel! Kellerkind Braunschweig holt sich den dritten Sieg in Folge - und das beim Tabellenführer. Die KSV ging durch ein Traumtor von Weitschuss-Experte (58,5 Meter Torentfernung!) Skrzybski in Führung, doch die Gäste schlugen noch vor der Pause zurück. Nach einer Druckphase kurz nach dem Seitenwechsel drehte die Eintracht die Partie, entschied sie aber trotz mehrerer guter Chancen nicht. So wurde es am Ende nochmal eng, es reichte aber zum knappen Auswärtserfolg.

Abpfiff

90' +7 Nochmal eine Kieler Flanke in den Braunschweiger Strafraum, doch Fridjonsson kommt nicht hin. Hoffmann pflückt sich den Ball und wirft sich hin, das gibt Zeit.

90' +6 Gelbe Karte (Braunschweig)

Tauer

Tauer geht gegen Rothe nach und trifft den Kieler robust.

90' +4 Kiel drückt nun nochmal, Braunschweig kommt fast nicht mehr hinten raus.

90' +3 Wieder Hoffmann! Maschino wird links im Strafraum bedient, Hoffmann bleibt lange stehen und pariert stark. Den Nachschuss donnert Sterner neben das Tor.

90' +1 Dicke Chance für Becker zum Ausgleich! Fridjonsson verlängert eine Hereingabe zu Becker, doch Hoffmann hechtet den Ball gerade noch von der Linie.

90' +1 Spielerwechsel (Braunschweig)

Ujah kommt für Philippe Der starke Philippe geht runter, Ujah gibt sein Comeback.

90' Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit.

90' Krauße liegt wieder am Boden und diesmal sieht es nicht so aus, als ob er weitermachen könnte.

88' Porath schlägt einen Freistoß von links weit in den Strafraum, wo Fridjonsson vor Donkor einen halben Meter über das Tor köpft. Weil der Angreifer auf Donkor fällt, hat der Braunschweiger kurz Schmerzen - am Ende wird aber weitergemacht.

86' Kiel fehlen aktuell die Mittel, es wirkt nicht nach einer Aufholjagd. Näher am Treffer ist die Eintracht.

85' Krauße steht immerhin wieder, humpelt aber stark. Am Ende geht es aber weiter.

84' Krauße verdreht sich im Zweikampf mit Remberg an der Mittellinie unglücklich das Knie. Das Spiel ist unterbrochen, das medizinische Personal schaut sich das Gelenk des Kapitäns an.

83' Was geht noch für die KSV? Bleibt es bei diesem Spielstand droht der Verlust der Tabellenführung. Vorausgesetzt St. Pauli gewinnt am Samstag gegen Kaiserslautern.

82' Philippe bekommen die Kieler nicht in den Griff! Wieder ist der Angreifer am Ball und schon im Strafraum. Aus ganz spitzem Winkel bekommt er die Kugel nicht mehr aufs Tor gedreht. Auch weil Weiner mit der seitlichen Bauchmuskulatur noch entscheidend dazwischen ist.

81' Entscheidung durch Videobeweis

Es bleibt dabei, der Treffer zählt nicht. Philippe stand knapp im Abseits.

80' Videobeweis

Die Szene wird überprüft, es war auf jeden Fall knapp!

80' Philippe ist halblinks durch und setzt die Kugel ins lange Eck, dann geht aber die Fahne hoch.

78' Es bleibt dabei, mehr Zug zum Tor haben die Gäste, die langsam aber auch zu viel auslassen. Donkor bekommt einen Ball in den Strafraum verlängert, donnert diesen dann aus spitzem Winkel aber ans Außennetz.

76' Spielerwechsel (Braunschweig)

Tauer kommt für Gomez Die Leihgabe aus Mainz kommt zum Debüt.

75' Fridjonsson verlängert eine Hereingabe im Strafraum, aber am Ende nicht wirklich gefährlich.

73' Spielerwechsel (Kiel)

Komenda kommt für Kleine-Bekel Komenda hat einen Zettel mit auf den Platz gebracht, Kiel stellt taktisch wohl um. Es sieht nach einer defensiven Viererkette aus.

72' Gefährlicher sind aber weiter die Gäste! Philippe ist halbrechts schon im Strafraum und schiebt die Kugel Weiner fast durch die Beine, der Keeper sichert den Ball aber gerade noch.

72' Rothe fällt halblinks vor dem Strafraum der Ball vor die Füße, Hoffmann sichert ihn.

70' Weiner fängt sich eine Braunschweiger Ecke sicher ab. Beim langen Abschlag wird Skrzybski von Rittmüller im linken Halbfeld gestellt.

68' Der zweite Gegentreffer wirkt beim Tabellenführer doch noch etwas nach, das Spiel nach vorne ist aktuell zu ungeordnet. Die Gäste machen zudem bei Umschaltsituationen weiter Druck.

66' Hoffmann versucht eine Maschino-Flanke abzufangen und wird dann von Kleine-Bekel im Fünfer zu sehr attackiert.

66' Kiel versucht nun wieder, mehr zu machen. Defensiv steht der BTSV aber aktuell gut.

64' Kiel arbeitet sich über rechts nach vorne, in der Mitte kann Maschino den Ball nicht richtig kontrollieren.

63' Gelbe Karte (Kiel)

Kleine-Bekel

Nach dem Schuss sieht Kleine-Bekel noch Gelb, weil er Rittmüller ins Seitenaus gecheckt hatte.

63' Philippe verschafft sich vor dem Strafraum Platz und zieht dann wuchtig ab - knapp rechts daneben.

61' Skrzybski kommt zentral in den Strafraum, läuft sich dort aber fest. Den folgenden Einwurf von Maschino verlängert der lange Fridjonsson am kurzen Pfosten nur aufs Tordach.

60' Fast das 3:1 für Braunschweig! Rittmüller hat links viel Platz und geht bis an den Strafraum. Am langen Pfosten setzt Donkor den Kopfball knapp rechts am Tor vorbei.

56' 1:2 Tor für Braunschweig

Philippe (

Linksschuss, Linksschuss, Gomez Braunschweig dreht die Partie! Kaufmann schleudert den Ball in die Mitte, wo Ivanov am ersten Pfosten die Kugel nur nach hinten verlängert. Am Strafraum steht aber Krauße, der wieder nach vorne köpft, im Fünfer leitet Gomez (ebenfalls per Kopf) nach halblinks weiter, wo Philippe die Kugel in die Maschen grätscht.

56' Kaufmann hat halbrechts vor dem Strafraum etwas Platz gegen Rothe, der dann aber doch den entscheidenden Schritt macht und den wuchtigen Abschluss ins Seitenaus klärt.

54' Spielerwechsel (Braunschweig)

Griesbeck kommt für Bicakcic Bicakcic hatte Ende der ersten Hälfte schon einmal Probleme, nun wird er positionsgetreu von Griesbeck ersetzt.

52' Kaufmann bringt ein Philippe-Zuspiel nicht zielgerichtet aufs Tor.

52' Guter Beginn der KSV, der Tabellenführer will das zweite Tor.

52' Skrzybski läuft auf den Strafraum zu, der Schuss geht zentral auf Hoffmann, der zupackt.

50' Skrzybski versucht sich im Anschluss aus der Distanz - wieder einmal. Diesmal rutscht der Schuss deutlich nach rechts ab.

50' Hoffmann baggert einen Becker-Schuss stark zur Ecke. Holtbys Freistoß war verlängert worden und zu Becke durchgerutscht.

47' Kaufmann hat nahe der Mittellinie im Zweikampf mit Skrzybski etwas abgekommen. Beide haben Schmerzen, es geht aber für beide weiter.

46' Ohne personelle Wechsel geht es in den zweiten Durchgang.

Anpfiff 2. Hälfte

45' In einer unterhaltsamen ersten Hälfte ging Kiel nach einer Braunschweiger Ecke und einem Weitschuss von Skrzybski in Führung. Schon gegen Paderborn hatte er aus rund 40 Metern getroffen, diesmal waren es rund 58,5 Meter. Der Tabellenführer hatte etwas mehr vom Spiel, aber auch die Gäste versteckten sich nicht und schlugen vor der Pause zurück. Auch hier ging eine Ecke des Gegners voraus.

Halbzeitpfiff

45' +1 Es werden zwei Minuten nachgespielt.

43' 1:1 Tor für Braunschweig

Kaufmann (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Philippe Diesmal fliegt Kiel eine Ecke um die Ohren! Nach Holtbys Eckball wird Poraths Schussversuch vor dem Strafraum geblockt - und das genau in den Lauf von Philippe, der rechts auf und davon ist. Neben dem Strafraum kommt der Pass in die Mitte, wo der mitgelaufene Kaufmann eiskalt vollstreckt.

43' Nach Holtbys Ecke kommt er Kleine-Bekel und dann auch Erras nicht zum Kopfball. Die Klärung landet bei Schulz, der sofort draufhält. Die Kugel fliegt in Richtung linkes Kreuzeck, doch Hoffmann macht sich ganz lang und kratzt den Versuch mit den Fingerspitzen gerade noch aus dem Winkel - starke Parade!

42' Holtby zirkelt den folgenden Eckball mit Schnitt auf den zweiten Pfosten, dort klären die Gäste zur Ecke.

41' Gelbe Karte (Braunschweig)

Donkor

Becker wird mit einem langen Ball geschickt, Donkor droht das Laufduell zu verlieren, weil er ins Straucheln gerät. Weit vor dem Tor greift er deshalb zu einem Schubser gegen Becker.

40' Braunschweig hat sich nun mal etwas tiefer zurückgezogen. Ab der Mittellinie gibt es aber für spielaufbauende Kieler dann Druck.

39' Die Ecke von Schulz bringt dann nichts ein, weil sie am ersten Pfosten geklärt.

38' Kiel kommt schnell über links nach vorne, Maschinos Hereingabe kommt nicht in der Mitte an - aber eine Ecke gibt es.

37' Bicakcic verlängert einen weiten Einwurf von Kaufmann hinter sich, Ivanov lenkt den Ball irgendwie in Richtung Tor. Weiner packt zu, allerdings wäre die Kugel wohl ohnehin nur neben den Kasten gegangen.

34' Krauße verlängert eine Ecke von Helgason am ersten Pfosten vor Holtby in die Mitte. Für Kurucay ist die Verlängerung aber minimal zu hoch, so kann er den Ball am Fünfer mit dem Kopf nicht drücken. Die Kugel flitscht über seine Stirn hinweg aus dem Strafraum heraus.

33' Philippe versucht es mit einem Flachschuss aus der Distanz. Mit weit ausgebreiteten Armen fordert der Angreifer einen Eckball, weil der Ball von Erras' Schienbein neben das Tor abgefälscht wurde - sonst wäre es eine knifflige Nummer für Weiner geworden. Diesen gibt es aber nicht.

32' Gomez kommt kurz darauf dann doch an den Ball, haut aber zentral im Strafraum rund 15 Meter vor dem Tor ein Luftloch.

32' Weiner nimmt einen Rückpass etwas unsauber an, so springt dieser etwas weit nach oben, vor Gomez bringt er die Kugel dann aber doch weg.

30' Die Ecke bringt dann nichts ein, auch der zweite Versuch nicht, diesen fängt sich Hoffmann aus kurzer Distanz.

29' Schulz schaltet sich aus dem Mittelfeldzentrum vorne mit ein. Nach ein paar Pässen ist er links im Strafraum und holt eine Ecke heraus.

28' Helgasons Freistoß aus dem linken Halbfeld landet nicht auf einem Braunschweiger Kopf. Stattdessen wird Porath von Krauße gefoult.

25' Auch wenn die KSV führt und noch weitere gute Möglichkeiten hatte, die Gäste verstecken sich nicht, suchen selbst den Weg nach vorne - spielen es hinten aber durchaus auch mit Risiko.

24' Hoffmann muss bei einem langen Ball aus seinem Tor und klärt per Kopf vor dem Strafraum vor Maschino. Die Kugel landet aber bei Skrzybski und der kann es ja aus der Distanz! Halblinks in der Braunschweiger Hälfte nimmt der Angreifer die Klärung direkt. Diesmal setzt sie im Fünfer aber derart auf, dass sie über das Tor geht. Hoffmann war ohnehin wieder zurückgeeilt und wäre wohl zur Stelle gewesen.

21' Braunschweig mit einem Vorstoß, doch Donkors scharfe Hereingabe saust nicht mit der letzten Genauigkeit durch den Strafraum. Philippe rutscht knapp vorbei.

20' Donkors Flanke pflückt sich Weiner mit einer Hand erstmal herunter, final sichert er die Kugel, als er sich auf diese wirft.

18' Auch beim nächsten Vorstoß gibt es nicht den zweiten Treffer, Hotlby scheitert mit seinem Versuch von halblinks im Strafraum.

18' Skrzybski dribbelt sich halblinks in den Strafraum, Ivanov hält Abstand, Hoffmann pariert.

16' Bicakcic ist zurück auf dem Feld, rechtzeitig für einen weiten Einwurf von Maschino. Erras leitet diesen aufs Tor weiter, doch genau auf Hoffmann.

15' Bicakcic hat aktuell etwas Probleme, das Spiel ist unterbrochen. Der Verteidiger wird vor dem Strafraum behandelt.

14' Helgason spielt halblinks an der Mittellinie zurück, aber genau Maschino in die Füße. Der Kieler Angreifer zieht sofort ab, Hoffmann stand wieder vor dem Tor, doch der Ball rutscht nach links ab.

12' Philippe versucht die Antwort für Braunschweig, doch Weiner hat den Aufsetzer sicher.

11' 1:0 Tor für Kiel

Skrzybski (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Rothe Braunschweig steht nach Helgasons Eckball, den Rothe per Kopf in den Lauf Skrzybski weiterleitet, total offen. Skrzybski geht sofort in den Sprint und sieht, dass Hoffmann weit vor seinem Tor steht. Zwei Meter vor der Mittellinie zieht er ab und jagt die Kugel über den Keeper hinweg ins Tor. Hoffmann rennt noch zurück, kommt aber zu spät.

10' Kaufmann läuft aus dem Zentrum auf den Strafraum zu, der Flachschuss wird abgeblockt, doch die Gäste bleiben in Ballbesitz. So darf Kaufmann sich etwas weiter rechts mit einer Flanke versuchen, diese wird zur Ecke geklärt.

8' Die KSV spielt eine Ecke kurz aus, dann wird es aber zu kompliziert. Über Umwege kommt Maschino zum Abschluss, der aber nicht aufs Tor fliegt. Kiel bleibt vorne drauf, Erras wird halblinks im Strafraum geblockt. Die dritte Welle köpft Kaufmann dann zu seinem Keeper Hoffmann zurück.

6' Und so soll es dann gehen für die Gäste: Nach einem Ballgewinn wird Philippe links ins Laufen geschickt, die Flanke in die Mitte springt vor Gomez nochmal auf, so kann dieser den Ball nicht ideal verarbeiten und lenkt sie deshalb aus rund acht Metern nur neben das Tor.

5' Braunschweig steht nicht sonderlich tief, sondern schiebt immer wieder in die Hälfte des Tabellenführers hinein - von Verstecken also keine Spur!

2' Erster langer Ball nach vorne Rothes Diagonalschlag von links fehlt etwas die Genauigkeit, um von Skrzybski im Strafraum erreicht zu werden.

2' Holstein Kiel lässt den Ball erst einmal durch die eigene letzte Reihe laufen. Die Gäste stehen gestaffelt und attackieren dann punktuell.

1' Der Ball rollt im Holstein-Stadion, das Gespann um Tobias Stieler hat die Partie freigegeben - als VAR ist Christian Dingert im Einsatz.

Anpfiff

18:19 Uhr „Die Jungs haben im neuen Jahr da weitergemacht, wo sie aufgehört haben", freute sich BTSV-Coach Daniel Scherning. Der gute Lauf zuletzt - unter Scherning, der am 7. November übernommen hatte, gab es in fünf Spielen drei Siege - hat die Brust breit werden lassen: "Bei aller Stärke des Gegners muss der Blick auch auf uns gehen. Wir sind überzeugter von uns selbst."

17:47 Uhr Auch beim BTSV gibt es einen Rückkehrer in der Offensive: Ujah sitzt nach überstandener Schultereckgelenkssprengung aber zunächst erst einmal auf der Bank. Die einzige Änderung im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (2:1 gegen Kaiserslautern) ist Kaufmann (nach Gelbsperre), der für Krüger (Bank) beginnt. Tauer, der aus Mainz ausgeliehen wurde, sitzt ebenfalls auf der Bank.

17:45 Uhr Kiel kann im Vergleich zum 3:0 im Dezember gegen Hannover wieder Skrzybski (fehlte wegen muskulären Problemen) zurückgreifen, dafür fällt Arp (Sehnenanriss im Adduktorenbereich) genau wie Kapitän Sander (Hämatomentzündung im Oberschenkel) aus. Schulz beginnt. Vergleicht man die erste Elf mit dem letzten Testspiel gegen Hannover gibt es keine Änderung.

17:40 Uhr Noch besser in Form präsentierte sich die Holstein Kiel. Mit fünf Siegen in Serie löste das Team von Marcel Rapp St. Pauli als Tabellenführer ab. Die Vorbereitung lief mit einem Sieg, einem Remis und zuletzt einer 2:3-Niederlage gegen Hannover zumindest von den Ergebnissen etwas durchwachsen.

17:37 Uhr Allerdings war die Eintracht vor dem Jahreswechsel richtig gut drauf und pirschte sich mit zwei Siegen an die Nichtabstiegsplätze heran. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Hansa Rostock und den Relegationsplatz. Die Vorbereitung verlief ebenfalls erfolgreich. So wurde Bundesligist Werder Bremen mit 3:1 ebenso besiegt wie Drittliga-Spitzenreiter Regensburg.