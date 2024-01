Skrzybski trifft aus knapp 60 Metern, doch am Ende jubelt Braunschweig

Mit fünf Siegen beendete Holstein Kiel das letzte Jahr, das neue begann mit einer Niederlage. Nach einem traumhaften Weitschusstor von Skrzybski drehte Eintracht Braunschweig die Partie.

Mit fünf Siegen in Serie hatte sich Holstein Kiel selbst die Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum gelegt. Zum Auftakt in die Rückrunde hatte der Spitzenreiter ein nominelles Kellerkind zu Gast. Im Vergleich zum 3:0 gegen Hannover 96 im Dezember musste Trainer Marcel Rapp auf Kapitän Sander und Angreifer Arp verzichten, dafür war Skrzybski wieder fit, zudem begann Schulz. Trotz der starken Serie war allerdings Vorsicht geboten, denn Eintracht Braunschweig beendete das Jahr mit zwei Siegen.

Skrzybski wiederholt Traumtor

Dementsprechend selbstbewusst trat der Tabellen-17. auch auf und verzeichnete durch Gomez gleich mal die erste Halbchance nach einem schnellen Umschalten (6.). Es entwickelte sich ein munteres, abwechslungsreiches Spiel. Die KSV hatte ein optisches Übergewicht, kam mit dem Ball am Fuß zunächst aber nicht durch - eine Braunschweiger Ecke änderte das. Rothe klärte, Skrzybski legte den Turbo ein und traf kurz vor der Mittellinie aus rund 58,5 Metern über den aufgerückten BTSV-Keeper Hoffmann hinweg zum 1:0 (11.). Ähnliches war ihm schon gegen Paderborn gelungen.

Kiel war nun besser drin, Skrzybski und Holtby (beides 18.) verpassten es nachzulegen. Skrzybski verpasste kurz darauf den kuriosen Doppelpack. Der Angreifer, der im Jahresendspurt mit muskulären Problemen gefehlt hatte, jagte eine Hoffmann-Klärung erneut aus großer Distanz aufs Tor, diesmal sprang die Kugel aber über den Kasten (24.).

Hoffmann rettet - Kaufmann sticht

Nachdem die Gäste die beste Phase der Hausherren überstanden hatten, schob auch der BTSV, bei dem im Vergleich zum 2:1 gegen Kaiserslautern Kaufmann (nach Gelbsperre) Krüger ersetzte - Ujah war zudem wieder im Kader -, wieder mehr nach vorne. Philippes Flachschuss lenkte Erras knapp neben das Tor ab (33.).

Auf der Gegenseite verhinderte Hoffmann mit einer starken Flugeinlage das 0:2 gegen Schulze (43.). Nach dem folgenden Eckball fiel der zweite Treffer des Tages - und wie schon beim 1:0 war es eine Ecke, die nach hinten losging. Philippe war nach Poraths geblockten Schuss auf und davon und legte für Kaufmann quer, der zum 1:1-Pausenstand vollstreckte (43.).

Kiel macht Dampf - Philippe dreht die Partie

In den zweiten Durchgang startete der Tabellenführer mit Zug zum Tor. Hoffmann parierte einen tückischen Becker-Schuss (50.), Skrzybski schoss knapp daneben und einmal zentral auf den Keeper (beides 52.).

Wieder überstanden die Gäste die gute Kieler Phase - und schlugen eiskalt zu. Ein Einwurf von Kaufmann landete nach drei Kopfbällen bei Philippe. Der Angreifer grätschte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (56.) - sein dritter Treffer im dritten Spiel in Folge.

Das Gegentor wirkte bei der KSV noch nach. Auch wenn der Tabellenführer versuchte, die Kontrolle zurückzuerlangen, gefährlicher blieben die Gäste. Donkor (60., 78.) und Philippe (72., 82.) hatten jeweils gute Chancen, Philippe stand bei seinem vermeintlichen 3:1 zudem knapp im Abseits (78.).

Kiel kommt fast nochmal zurück - Sorgen um Krauße

Die mangelnde Chancenverwertung hätte sich in der Nachspielzeit fast noch gerächt, doch Hoffmann parierte gegen Becker aus kurzer Distanz glänzend (90.+1), ebenso wie im Eins-gegen-eins mit Maschino (90.+3) - und hielt so den dritten Sieg in Serie fest. Für Kiel war es die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen und einem Remis.

Ein kleiner Wermutstropfen könnte die Auswechslung von Krauße sein, der Ersatzkapitän verdrehte sich in der Schlussphase das Knie und musste ausgewechselt werden.

Am 19. Spieltag reist Kiel einmal durch die Bundesrepublik nach Mittelfranken, wo das Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth wartet (28. Januar, 13.30 Uhr). Eintracht Braunschweig empfängt zeitgleich Magdeburg.