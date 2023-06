Kiel freut sich über Transfercoup und verpflichtet Nationalspieler Machino

Holstein Kiel legt auf dem Transfermarkt ein hohes Tempo vor, verkündet mit Shuto Machino den nächsten Neuzugang und freut sich über "eine großartige Geschichte".

Wird nächste Woche in Kiel erwartet: Shuto Machino. IMAGO/AFLOSPORT

Der 23-jährige japanische Nationalspieler Shuto Machino wechselt aus der J-League von Shonan Bellmare zur KSV Holstein und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Shuto Machino von Holstein Kiel überzeugen konnten", wird Geschäftsführer Sport Uwe Stöver zitiert. "Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte. Aber vorrangig ist, dass wir mit Shuto einen dribbel- und kombinationsstarken Stürmer für uns gewinnen konnten, der uns in unserem Offensivspiel sehr variabel macht."

Auch Trainer Marcel Rapp ist erfreut: "Shuto ist ein echter Torjäger mit super Abschluss, sowohl mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Dazu hat er den richtigen Tor-Instinkt in der Box. Außerdem ist er von der Mentalität ein absoluter Teamplayer."

Machino ist im Trainingslager dabei

Machino, der die Rückennummer 13 bekommt, wird allerdings erst kommende Woche in Kiel erwartet und dann auch mit dem Team ins Trainingslager nach Österreich reisen (9. bis 17. Juli).

Der 23-Jährige hat bereits 80 Spiele in der höchsten japanischen Liga absolviert und kam dabei auf 25 Tore. Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte er im vergangenen Jahr, war im Kader bei der WM in Katar, kam allerdings zu keinem Einsatz.

Für die Kieler ist Machino bereits der neunte Neuzugang dieser Transferphase. Zuvor wurden bereits Carl Johansson (Abwehr, Randers FC/IFK Göteborg), Aurel Wagbe (Mittelfeld, VfL Wolfsburg), Nicolai Remberg (Mittelfeld, Preußen Münster), Lasse Rosenboom (Abwehr, SV Werder Bremen II), Ba-Muaka Simakala (Angriff, VfL Osnabrück), Marko Ivezic (Mittelfeld, FK Vozdovac), Marcel Engelhardt (Tor, FSV Zwickau) und Tom Rothe (Abwehr, Borussia Dortmund, Leihe) verpflichtet.