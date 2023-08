Kiel feiert den Saisonstart - auch wegen eines Torwarttauschs

Holstein Kiel ist fast perfekt in die Saison gestartet, das lässt sich nach vier Spieltagen festhalten. Die Störche waren nach dem Sieg bei Schalke 04 voll des Lobes.

Nach vier Spieltagen neun Punkte auf dem Konto und am oberen Ende der Tabelle: Diesen guten Saisonstart hätte wohl nicht jeder Holstein Kiel zugetraut. Die KSV aber hat sich diese Momentaufnahme verdient. Dafür gibt es viele Argumente.

Rapps Entscheidung fruchtet fürs Erste

Zum Beispiel, dass Kiels Trainer Marcel Rapp nach der 2:4-Niederlage gegen Magdeburg vor dem Spiel bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 die richtigen Schlüsse gezogen hatte. Der 44-Jährige tauschte etwas überraschend die Torhüter aus: Thomas Dähne, der gegen den FCM patzte (kicker-Note 5), musste für Timon Weiner Platz machen. Der 24-Jährige aus der Knappenschmiede machte bei seinen wenigen Prüfungen eine gute Figur (kicker-Note 3).

Weiners "Riesenkompliment": Abwehr "brutal gut"

Weiner, der sich laut der KSV-Website selbstbewusst über einen "verdienten Einsatz" freute und sich für das Vertrauen bedankte, erklärte: "Es war ein Lebenstraum, in der Schalker Arena zu spielen. Einfach war es definitiv nicht, aber wir haben brutal gut verteidigt." Erneut, denn Kiel hat, ausgenommen des Totalausfalls gegen Magdeburg, in den drei weiteren Partien nur ein Gegentor kassiert. Und Weiner sprach "ein Riesenkompliment an die Mannschaft" aus.

Damit war er einer Meinung mit dem nächsten ehemaligen Schalker, Offensivspieler Steven Skrzybski (kicker-Note 2,5). Dieser lobte zudem das Trainerteam, der Matchplan sei "komplett aufgegangen". Nur "ein Manko" gebe es nach der tollen Leistung: "Dass wir nur 2:0 gewonnen haben." Einer der beiden Torschützen, Angreifer Benedikt Pichler (kicker-Note 2), fasste zusammen: "Unsere Fans waren unfassbar und unsere Leistung auch."

"Schöne Momentaufnahme"? - Neuzugänge schlagen ein

Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver hat offenbar einen guten Job gemacht. Er war mitverantwortlich für die Verpflichtungen von Stürmer Shuto Machino (zwei Assists, zwei Tore, eines davon gegen Schalke samt der kicker-Note 2,5) und die Leihe von Dortmunds Linksverteidiger Tom Rothe (drei Vorlagen, zwei davon bei den Knappen, Note 2). Anstatt abzuheben, bleibt Stöver aber auf dem Boden. Der gute Saisonstart sowie das Spiel bei den Schalkern seien lediglich "eine schöne Momentaufnahme".