Kiel beschäftigt sich mit Murkin-Alternativen

Holstein Kiel benötigt nach der Rückkehr des ausgeliehenen Tom Rothe zu Borussia Dortmund dringend Personal auf der linken Defensivposition. Das Abenteuer Bundesliga-Premiere würden die Störche gerne mit Schalkes Derry Murkin (24) angehen. Doch Königsblau fordert zwei Millionen Euro für den Briten, die die KSV derzeit nicht bieten will und kann. Daher rücken Alternativen in den Fokus. Darunter etwa Eric Kahl von Aarhus GF. Der 22-jährige Schwede absolvierte in den vergangenen drei Jahren 60 Ligaspiele für den dänischen Erstligisten. Doch auch ein erneutes Leihmodell, wie es so erfolgreich mit Rothe praktiziert wurde, ist denkbar.